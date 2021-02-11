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Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

11.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığını (Pentagon) ziyaretinde sadece Çin odaklı çalışacak "Çin Görev Gücü" biriminin kurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığını (Pentagon) ziyareti sırasında bakanlık bünyesinde sadece Çin'e odaklanacak "Çin Görev Gücü" adlı bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret edip ülkesinin dış politika parametrelerini açıklayan Biden, bugün de Pentagon'u ziyaret etti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakan yardımcıları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve kuvvet komutanları ile bir saat civarında görüşen Biden, daha sonra bakanlık personeline hitap etti.

Biden konuşmasında, ABD'nin karşı karşıya kaldığı tehlike ve sınamalardan bahsederken, "Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir Çin Görev Gücünün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım." dedi.

Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi.

Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti.

Biden, "Uzun yıllardır devam eden savaşları güvenilir bir şekilde sona erdirmek için Bakan Austin ve dünyadaki diğer liderlerle yakın çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Hitabının ardından Biden, şubat ayının "Siyahi Tarih" ayı olması münasebetiyle, Pentagon'da siyahilerin ABD'deki geçmişine ait fotoğraf ve resimlerin asılı olduğu"Afrikalı Amerikalı Mirası" koridorunu ziyaret etti.

Pentagon'dan Çin Görev Gücü ile ilgili yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı Çin Görev Gücünün ana odağının, Çin'e yönelik politika, program ve süreçlerinin analizi olacağı" kaydedildi.

Açıklamada, Görev Gücünün sivil ve asker olmak üzere toplam 15 kişiden oluşacağı ifade edilirken, Görev Gücünün direktörlüğüne Savunma Bakanlığı Özel Müsteşarı Dr. Ely Ratner'in atandığı kaydedildi.

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