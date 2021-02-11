Biden açıkladı: 'Çin Görev Gücü' kuruldu!

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığını (Pentagon) ziyareti sırasında bakanlık bünyesinde sadece Çin'e odaklanacak "Çin Görev Gücü" adlı bir birimin kurulduğunu açıkladı.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret edip ülkesinin dış politika parametrelerini açıklayan Biden, bugün de Pentagon'u ziyaret etti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, bakan yardımcıları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve kuvvet komutanları ile bir saat civarında görüşen Biden, daha sonra bakanlık personeline hitap etti.

Biden konuşmasında, ABD'nin karşı karşıya kaldığı tehlike ve sınamalardan bahsederken, "Bugün Savunma Bakanlığı bünyesinde strateji, operasyonel konsept, kuvvet konumlandırma dahil birçok konuya odaklanacak yeni bir Çin Görev Gücünün kurulduğuna ilişkin bilgi aldım." dedi.

Biden, sivil ve askerlerden oluşan bu birimin gelecek aylarda Pentagon'a, Çin ile ilgili tavsiyeler sunacağını söyledi.

Savunma liderleri ile ulusal güvenlik önceliklerini konuştuklarını ifade eden Biden, askeri güç kullanmaya son çare olarak baktığını ifade etti.