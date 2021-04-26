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Biden açıklamıştı! ABD, Afganistan’dan çekilmeye başladı

26.04.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller, ABD askerilerinin düzenli bir şekilde geri çekildiğini ve askeri üsler ile teçhizatlarını Afgan kuvvetlerine teslim edilmesinin başladığını açıkladı.

Biden açıklamıştı! ABD, Afganistan’dan çekilmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1 Mayıs’tan itibaren ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından ABD askerlerinin geri çekilmesi başladı.

Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller yaptığı açıklamada, ABD’nin Afganistan’daki askerlerini çekmeye başladığını ifade etti. Askeri üsler ve teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesi içinde hareket geçildiğini belirten Miller, “Tüm üslerimizi Afgan güçlerine teslim edeceğiz. Bazı üslerimiz boşaltılmaya başladı” dedi.

Miller, Başkan Biden’ın ABD’nin en uzun savaşını sona erdirme kararına dayanan emirlere göre hareket ettiğini ifade ederek, Afganistan’daki uzun süreli ve zorlu savaşın artık ABD’nin öncelikleri arasında yer almadığını düşündüğünü belirtti.

TALİBAN'A UYARI

Taliban’ın ülkedeki yabancı askerlerin 1 Mayıs’a kadar tamamen çekilmemesi halinde her türlü karşılık vereceğine dair yaptığı açıklamaya değinen Miller, Taliban’ın siyasi komisyonuyla görüştüğünü ve onlara "şiddete dönüşün ve askeri bir kararı zorlama çabasının Afganistan ve Afgan halkı için bir trajedi olacağını" ifade ettiğini açıkladı.

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"AFGAN GÜVENLİK GÜÇLERİ HAZIR OLMALI"

Afganistan halkına birlik olma çağrısında bulunan General Miller, "Afganistan halkına mesajım şu, birlik olma zamanı geldi, bir araya gelme zamanı geldi, güvenlik güçlerinizi destekleme zamanı geldi. Afgan güvenlik güçleri hazır olmalı ve Afgan halkının desteğine ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

BIDEN, ÇEKİLMEYİ 14 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve tam çekilmenin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti.
ABD’nin Afganistan’da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor. NATO’nun ise Afganistan’da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor. (İHA)

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Afganistan

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