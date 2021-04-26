Biden açıklamıştı! ABD, Afganistan’dan çekilmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1 Mayıs’tan itibaren ABD’nin Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını duyurmasının ardından ABD askerlerinin geri çekilmesi başladı.

Afganistan’daki NATO ve ABD güçlerinin komutanı General Miller yaptığı açıklamada, ABD’nin Afganistan’daki askerlerini çekmeye başladığını ifade etti. Askeri üsler ve teçhizatların Afgan kuvvetlerine teslim edilmesi içinde hareket geçildiğini belirten Miller, “Tüm üslerimizi Afgan güçlerine teslim edeceğiz. Bazı üslerimiz boşaltılmaya başladı” dedi.

Miller, Başkan Biden’ın ABD’nin en uzun savaşını sona erdirme kararına dayanan emirlere göre hareket ettiğini ifade ederek, Afganistan’daki uzun süreli ve zorlu savaşın artık ABD’nin öncelikleri arasında yer almadığını düşündüğünü belirtti.

TALİBAN'A UYARI

Taliban’ın ülkedeki yabancı askerlerin 1 Mayıs’a kadar tamamen çekilmemesi halinde her türlü karşılık vereceğine dair yaptığı açıklamaya değinen Miller, Taliban’ın siyasi komisyonuyla görüştüğünü ve onlara "şiddete dönüşün ve askeri bir kararı zorlama çabasının Afganistan ve Afgan halkı için bir trajedi olacağını" ifade ettiğini açıkladı.