Biden Aday Oluyor mu?

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Washington’da katıldığı bir etkinlikte kendisine yönelik, başkanlık için ‘aday ol’ sloganları karşısında “enerjinizi biriktirin çünkü birkaç hafta içinde ihtiyacım olabilir” dedi.

Biden Washington’da Uluslararası İtfaiyeciler Birliği’nde konuştu. Konuşmasında Başkan Donald Trump’ı eleştiren Biden kalabalıktan yükselen “aday ol Joe, aday ol” sloganlarına kayıtsız kalmadı.

Joe Biden, kalabalığa enerjilerini biraz daha saklamalarını çünkü birkaç hafta içinde ihtiyacı olabileceğini kaydetti.

Konuşmasında toplu sözleşme hakkına karşı çıkan Cumhuriyetçiler’i eleştiren Biden, “Bunlar da kim oluyor” ifadesini kullandı.

Biden ayrıca Cumhuriyetçiler’in öncülüğünde kabul edilen ve Trump’ın imzasıyla hayata geçen vergi kesintilerini de eleştirdi ve bunun sadece zenginlere yaradığını kaydetti.

Henüz kendisi açıklamasa da Amerikan kamuoyu Biden’ın başkanlığa aday olduğunu açıklayacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Resmen adaylığını açıklamamasına rağmen birçok ankete göre Demokratlar en fazla desteği Biden’e, onun ardından da Senatör Bernie Sanders’a veriyor. Sanders daha önce adaylığını açıklamıştı.

Amerika’da birçok yorumcu 2020 seçimlerinde Trump’a tek ciddi rakibin aday olması halinde Joe Biden olacağı tahminini dile getiriyor.

