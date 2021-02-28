Biden Afganistan Konusunda Nasıl Karar Verecek?

Amerika’nın en uzun savaşında önemli bir dönüm noktası yaklaşıyor. Başkan Joe Biden’ın seçenekleri ise Eski Başkan Donald Trump’ın söz verdiği gibi Mayıs ayı itibarıyla bütün askerleri Afganistan’dan çekmek ve aşırı tehlikelerin yeniden ortaya çıkmasını risk etmek ya da bu ülkede kalarak ve savaşı uzatarak Taleban’ı zayıf hükümetle barışa zorlamak.

İkinci seçenek en muhtemel olanı gibi görünüyor. Ancak yetkililer hala bir karar alınmadığını hatırlatıyor.

Afganistan yeni yönetimin en zorlu ve en acele alması gereken kararlardan biri. Amerikan kamuoyu savaşın nerdeyse 20 yıllık olduğunun farkında olmakla birlikte Amerikan askerlerini şimdi ülkeden çekmenin Taleban’a çok fazla avantaj sağlayacağının farkında. Bu aynı zamanda Amerikan ve koalisyon askerleri ve Afgan sivillerin ülkeye katkılarına gölge düşürecek.

Biden göreve başladığından bu yana Afganistan konusunda ayrıntılı bir yorum yapmış değil. 2009’da başkan yardımcısıyken bu ülkedeki asker sayısının azaltılmasını ve aşırıcılık yanlısı gruplara odaklanılması çağrısı yaptı. Ancak dönemin başkanı Barack Obama asker sayısını 100 bine çıkarma kararı aldı.