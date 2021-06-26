Biden: “Afganistan’a Destek Sürecek”

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray’da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Biden, ABD’nin çekilecek olmasına rağmen Afganistan’a desteğinin süreceğini belirtti.

Başkan Biden Eşraf Gani ve barış görüşmelerinden sorumlu yetkilisi Abdullah Abdullah ile Oval Ofis’te bir araya geldi.

Eşref Gani ve Abdullah Abdullah için “iki eski dost’’ ifadelerini kullandı. ABD Başkanı “Afganlar nasıl bir geleceğe sahip olacaklarına ve ne istediklerine karar vermek zorunda. Anlamsız şiddet durmalı” dedi.

Başkan Biden “Askerlerimiz ayrılıyor olabilir ancak Afganistan’a desteğimiz sürecek. Ekonomik ve siyasi destek devam edecek” ifadelerini kullandı.

Afgan lider: “ABD ile ortaklıkta yeni bir aşamaya geçiyoruz”

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başkan Biden’ın Afganistan’dan çekilme kararına saygı duyduğunu belirterek, ABD ve Afganistan arasındaki ortaklığın yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. “Birlik ve uyum içinde olmaya kararlıyız” dedi.

Eşref Gani, ABD ile bundan sonraki ortaklığın askeri değil karşılıklı çıkarlara dayanan kapsamlı bir ortaklık olacağını kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı, Afgan güvenlik güçlerinin Cuma günü ülkenin kuzey ve güneyinde altı bölgeyi Taleban’dan yeniden ele geçirdiklerini de söyledi, bu gelişmenin Afgan güvenlik güçlerinin kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşraf Gani, Başkan Biden’dan önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmüştü.

“Türkiye ve ABD görüşmelerin sürmesi konusunda uzlaştı”

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nda güvenliğin sağlanması ve havaalanın işletilmesi konusunu görüşmek üzere ABD’den bir heyet Türkiye’de temaslarda bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan kısa yazılı açıklamada, işbirliği alanlarının görüşüldüğü, görüşmelere devam edilmesi konusunda tarafların uzlaştığı belirtildi.

AP haber ajansına Perşembe günü bilgi veren Amerikalı yetkililer, diplomatların güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 650 ABD askerinin Afganistan’da kalmaya devam edeceğini ve buna ek olarak birkaç yüz ABD askeri de muhtemelen Eylül ayına kadar Kabil Havaalanı’nda kalacağını belirtmişti.

Yetkililer bu askerlerin orada güvenliği sağlayan Türk askerlerine yardım etme rolünü üstleneceği, Türkiye’nin liderliğinde resmi bir güvenlik operasyonu faal hale gelene kadar ABD askerlerinin geçici olarak görevde olacağını kaydetmişti.

Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.

