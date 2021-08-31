HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

31.08.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi. Tahliye operasyonunun 'olağanüstü başarılı" olduğunu söyleyen Biden, "İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi.

Kabil'deki tahliye operasyonunu "olağanüstü başarılı" sözleriyle niteleyen Biden, Afganistan'da kalan son Amerikalıların da ülkeden çıkarılması hedefine bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı. Biden, "Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Biden, IŞİD'in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K'ya karşı mücadelelerinin devam edeceğini "Sizinle işimiz bitmedi" sözleriyle dile getirdi ve "Bunu yapmak için orada olmamız gerekmiyor" ifadelerini de ekledi.

"Amerikan halkına dürüst davranma zamanı" diyen Biden, ABD askerlerini yeniden bölgeye göndermenin bir amacının olmayacağını söyledi.

ABD birlikleri, Taliban'la üzerinde anlaştıkları 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonunu tamamlayarak Afganistan'ı tamamen terk etti.

Yetkililer, Afganistan'da askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ulusa sesleniş konuşmasında Afganistan'daki gelişmelere odaklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise bugün itibarıyla Kabil'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını ve bu faaliyetleri Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceklerini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi.

McKenzie, ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarıyla 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve "ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri" olarak nitelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
20 yıllık savaş sona erdi! Biden'dan çarpıcı sözler20 yıllık savaş sona erdi! Biden'dan çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi genelgesi

Bir ilki gerçekleştirdi! Kara Harp Okulu tarihine geçti

Bir ilki gerçekleştirdi! Kara Harp Okulu tarihine geçti

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

G.Saray ile anlaştı, F.Bahçe'ye gidiyor

G.Saray ile anlaştı, F.Bahçe'ye gidiyor

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Hastane önünde büyük skandal! Göz göre göre can verdi

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 5.0 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.