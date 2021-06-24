Biden: ‘‘Altyapı Paketinde Anlaştık’’

Başkan Joe Biden, Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir tartışılan altyapı paketi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Biden, ülkede otoyolların ve köprülerin, sekiz yıllık süreçte yenilenmesini sağlayacak 1,2 trilyon dolarlık tasarının mimarı olan Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerle birlikte gazetecilerin karşısına çıktı.

Biden açıklamadan hemen önce paketi müzakere etmek için 21 Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörden oluşan bir grubu Beyaz Saray’da ağırlamıştı.

Grupta yer alan Cumhuriyetçi senatörlerden Rob Portman, ‘‘İstediğimiz her şeyi alamadık, ancak iyi bir uzlaşma sağladık’’ dedi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise henüz girişimi destekleyip desteklemeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, anlaşmanın ayrıntılarının ilerleyen saatlerde açıklanacağını kaydetti. Kongre üyeleri tasarıdaki 559 milyar dolarlık yeni harcamaların nasıl karşılanacağı konusunu yakından takip edecek.

Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer ise tasarıyla ilgili duyduklarından cesaret aldığını kaydetti. Schumer, fiziksel altyapıya odaklanan 1,2 trilyon dolarlık bir tasarının, evde sağlık hizmeti de dahil olmak üzere sosyal sorunları ele alan bir paketin eşlik etmemesi halinde Demokratlar’ın oyunu alamayacağını söyledi.

‘‘İkisini birlikte geçirmek için yeterli oy sayısına ulaşamazsak hiçbirini geçiremeyeceğiz’’ diye konuşan Schumer, Senato’nun iki partili planı gelecek ay oylayacağını belirtti.

Biden daha önce 2,3 trilyon dolarlık bir paket önerisinde bulunmuş daha sonra paketin bölünmüş durumdaki Senato’dan geçebilmesi amacıyla Cumhuriyetçiler’in desteğini alabilmek için bütçesini 1,7 trilyon dolara çekmişti.

Paketle ilgili ana tartışma konularının başında paketin bütçesinin nasıl karşılanacağı sorunu geliyor. Biden, iş dünyasına konulan vergileri arttırmak istiyor ancak Cumhuriyetçiler eski Başkan Donald Trump döneminde azaltılan bu vergileri yeniden arttırmayı tercih etmiyor.

Cumhuriyetçiler ise benzin vergilerinin enflasyonla artmasını istiyor ancak Biden bunun Amerikalı sürücülere oluşturacağı maliyet yüzünden karşı çıkıyor.

Demokratlar ‘iki aşamalı süreci’ değerlendiriyor

Demokrat liderler iki aşamalı süreci de değerlendiriyor. Bu süreç önce partiler üstü uzlaşı sağlanan anlaşmanın Temmuz ayında oylanması, daha sonra ise Demokratlar’ın nerdeyse 6 trilyon dolarlık geniş kapsamlı paketi için Senato’da Cumhuriyetçiler’in desteği olmaksızın ilerlenmesini içeriyor.

Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler’le varılan anlaşmadan daha geniş kapsamlı bir diğer tasarıyı bütçe uzlaşı sürecinden geçirmesi gerekiyor; bu da Biden’ın önceliklerini çoğunluğun oylarıyla geçirmesini ve Cumhuriyetçiler’in Senato’daki 60 oy engeline takılmamasını sağlayacak.Bu durum paketle ilgili bir dizi oylama yapılacağı ve sürecin sonhabara kadar uzayabileceği anlamına geliyor.

