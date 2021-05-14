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Biden Altyapı Planı İçin İyimser

14.05.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, altyapı harcamalarından oluşan 2 trilyon dolarlık planı üzerinde iki partili uzlaşma arayışını sürdürüyor. Altı Cumhuriyetçi senatör ile Beyaz Saray’da görüşen Biden, bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu açıkladı

Biden Altyapı Planı İçin İyimser

Başkan Joe Biden, altyapı harcamalarından oluşan 2 trilyon dolarlık planı üzerinde iki partili uzlaşma arayışını sürdürüyor. Altı Cumhuriyetçi senatör ile Beyaz Saray’da görüşen Biden, bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu açıkladı.

568 milyar dolarlık daha küçük bir altyapı tasarısı sunan Cumhuriyetçi senatörler Shelley Moore Capito, John Barrasso, Roy Blunt, Mike Crapo, Pat Toomey ve Roger Wicker Oval Ofis'te Demokrat başkanla bir araya geldi.

Biden, görüşmeler sona erdikten sonra Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ama çok iyi bir görüşme yaptık. Makul bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim. Ama anlaşamasak bile ‘iyi niyetli’ bir çaba başlatıldı’’ dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Capito da toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, grubun ayrıntıları görüştüğünü söyledi ve ‘’Başkan geri dönüp teklifimizi yeniden işlememizi istedi; böylece daha sonra yeniden inceleyebilecek ve sonra bize yeni bir teklifle gelebilecek. Bu yüzden çok cesaretlendik" diye konuştu.

Grubun gelecek hafta tekrar toplanacağını söyleyen Biden, iki partili bir şekilde çalışmak istediğini dile getirdi.

Biden, bu yılın başlarında 1,9 trilyon dolarlık pandemi harcama tasarısını hazırlarken Cumhuriyetçiler’le masaya oturdu, ancak bir anlaşmaya varamadı. Yasa, Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi ve Senato’daki az çoğunluğu kullanılarak kabul edildi.

Biden'ın geniş altyapı tasarısının arkasında sadece Demokratlar olabilse de Beyaz Saray iki partili anlaşma amacıyla görüşmelerin sonuçlanması için zaman tanıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki gazetecilere verdiği demeçte, Mayıs ayı sonundaki Anma Günü tatiline kadar ilerleme kaydedilip-kaydedilmeyeceğinin değerlendirileceğini söyledi.

Anlaşmazlıklar, tasarının kapsamı, çocuk bakımı gibi şeylerin altyapı olarak sayılıp-sayılamayacağı ve ödemelerin nasıl sağlanacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Cumhuriyetçi Kongre liderleri Mitch McConnell ve Kevin McCarthy, Biden'ın şirketlerin ve zenginlerin vergilerini arttırarak herhangi bir tasarıyı finance etme fikrine karşı olduklarını söylemişlerdi.

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