Biden Altyapı Planı İçin İyimser

Başkan Joe Biden, altyapı harcamalarından oluşan 2 trilyon dolarlık planı üzerinde iki partili uzlaşma arayışını sürdürüyor. Altı Cumhuriyetçi senatör ile Beyaz Saray’da görüşen Biden, bir anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu açıkladı.

568 milyar dolarlık daha küçük bir altyapı tasarısı sunan Cumhuriyetçi senatörler Shelley Moore Capito, John Barrasso, Roy Blunt, Mike Crapo, Pat Toomey ve Roger Wicker Oval Ofis'te Demokrat başkanla bir araya geldi.

Biden, görüşmeler sona erdikten sonra Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ama çok iyi bir görüşme yaptık. Makul bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda iyimserim. Ama anlaşamasak bile ‘iyi niyetli’ bir çaba başlatıldı’’ dedi.

Cumhuriyetçi Senatör Capito da toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, grubun ayrıntıları görüştüğünü söyledi ve ‘’Başkan geri dönüp teklifimizi yeniden işlememizi istedi; böylece daha sonra yeniden inceleyebilecek ve sonra bize yeni bir teklifle gelebilecek. Bu yüzden çok cesaretlendik" diye konuştu.