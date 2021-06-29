Biden Altyapı Planı İçin Wisconsin'e Gidiyor

ABD Başkanı Joe Biden, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin şekillendirdiği 1,2 trilyon dolarlık altyapı planına destek toplamak amacıyla Salı günü Wisconsin eyaletini ziyaret ediyor. Planın hayata geçmesi için Kongre'de geniş kapsamlı desteğe ihtiyacı var.

Biden'ın Wisconsin eyaletinin batısındaki La Crosse kentinde bir toplu ulaşım merkezinde yapacağı konuşmasında, altyapı planı kapsamındaki 48,5 milyar dolarlık toplu ulaşım yatırımlarını öne çıkarması bekleniyor. Toplu ulaşım yatırımları, çalışanların ev ve işyerleri arasındaki ulaşım süresini ve karbon salınımını azaltmayı, ekonomik büyümeyi körüklemeyi ve maaşları arttırmayı amaçlıyor. Pazartesi akşamı bağış toplamak amacıyla sanal ortamda düzenlenen bir akşam yemeğine katılan Biden, altyapı paketinin milyonlarca kişiye yüksek maaşlı istihdam sağlayacağını ve ABD firmalarının küresel ekonomide rekabet gücünü arttıracağını söyledi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden’ın, yerel idarelerin altyapı modernizasyonundan sağlayacağı faydalardan bahsedeceğini, bunlar arasında elektrikli otobüslerin, Wisconsin’in Milwaukee kentinde kurşun içeren 80 bin su borusu hattının yenilenme planının ve hızlı internete erişimin de yer aldığını söyledi.

Partilerüstü altyapı tasarısı ayrıca yol, köprü ve diğer ulaşım altyapısı için 109 milyar dolar fon içeriyor. Beyaz Saray yetkilisine göre bunlar arasında Wisconsin eyaletinde yapısal olarak sorunlu bin köprünün onarımı da yer alıyor.

Biden’ın altyapı tasarısı nedeniyle doğalgaz vergisinin ya da yılda brüt 400 bin doların altında geliri olan Amerikalılar’ın vergilerinin arttırılmasının düşünülmediğini de vurgulaması bekleniyor.

Demokrat Parti Ulusal Komitesi'nin ev sahipliği yaptığı etkinlikte konuşan Başkan Biden, "21'inci yüzyılda kimin en güçlü ekonomiye sahip olduğunu belirleyecek yarışın içindeyiz. Dünyanın geri kalanı bu yarışa seyirci kalmıyor. Bizim daha çok çalışmamız, daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi. Biden ayrıca çocuk bakımı, ücretli izin ve gereken şartlara sahip olanlara iki yıllık yüksek öğrenim kurumlarında ücretsiz eğitim için daha fazla ödenek ayrılması amacıyla mücadele edeceği sözü verdi.

Cumhuriyetçi Partililer'in yoğun baskısı altında kalan Başkan Biden, Cumartesi günü, partilerüstü altyapı tasarısını, "insani altyapı" olarak adlandırdığı ve yaşlı ve engellilere evde bakım hizmetini içeren ayrı bir paket olmadan imzalamayacağı şeklindeki tehdidini geri çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin Demokrat Partili liderlerle iki tasarı hakkında iletişim içinde olduğunu söyledi, ancak Başkan'ın bu konuda Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer'in lideri Mitch McConnell'la konuşmadığını belirtti. McConnell, Kongre'deki Demokrat Partililer'in altyapı planıyla Biden'ın yaşlı ve engellilere evde bakım sağlanmasını öngören "insani altyapı" tasarısını birleştirmesine karşı çıkıyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'nin 100 sandalyeli Senato'da 50'şer sandalyeye sahip olduğu dikkate alındığında McConnell'ın partilerüstü altyapı tasarısı aleyhine atacağı herhangi bir adım, Senato kuralları gereği tasarının 60 oyla geçirilmesi şartını gündeme getirecek. Demokrat Partililer, ikiz tasarıyı uzlaşı süreciyle salt çoğunluk yani 51 oy sağlayarak Senato'dan geçirmeyi hedefliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden'ın Wisconsin eyaletine yapacağı ziyaretin Amerikan kamuoyunu her iki altyapı paketinin de önemli olduğu konusunda ikna etmeye odaklanacağını söyledi. Biden Cumartesi günü de Michigan eyaletine gidecek.

