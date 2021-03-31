Biden Altyapı Planını Bugün Açıklıyor

Başkan Joe Biden bugün 2,3 trilyon dolarlı altyapı modernizasyon paketini açıklıyor. Ekonomistler, Biden’ın altyapı planının milyonlarca yeni iş sahası yaratacağını düşünüyor. Plan, Corona virüsü salgınının ekonomiye verdiği zararın bir kısmının düzeltebileceği gibi özellikle düşük gelirli çalışanlara da fayda sağlayabilir. Biden, planın ilk aşamasını bugünm Pittsburgh’deki bir etkinlikte açıklayacak. Beyaz Saray tarafından açıklanan ayrıntılara göre; plan kapsamında, yol, köprü, toplu taşıma sistemi, okullar ve diğer altyapı alanlarının modernizasyonu ve inşası için yüz milyarlarca dolar ayırılıyor. Washington’daki Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi (CEW) altyapı projelerinin yaklaşık yüzde 75’inin en fazla lise diploması olan işçilere yönelik olacağını açıkladı. Geri kalanınsa bir ön lisans ya da yüksek lisans diploması gerektireceği belirtiliyor. Beyaz Saray’ın altyapı planının ayrıntılarını açıklamasından önce yayınlanan rapor, 1,5 trilyon dolarlık bir yatırımın sağlayacağı işleri inceledi.

CEW, yatırımın, lise mezunu ya da daha düşük eğitimli çalışanlar için 8 milyon iş yaratacağını tahmin ediyor. Bu sayının lise mezunu ancak lisans derecesi olmayan çalışanlar içinse 4,8 milyon olması bekleniyor. Georgetown Üniversitesi Eğitim ve İşgücü Merkezi’nden araştırma profesörü ve baş ekonomist Nicole Smith, Reuters’a verdiği demeçte, ‘’İlginç olan, bu planın gerçekten lise veya daha düşük eğitime sahip kişilere fırsat yaratma şansı tanımasıdır’’ dedi. Smith, salgının ABD’de son 10 yıldır mavi yakalı işlerde yaşanan sıkıntıları daha da körüklediğini dile getirdi. Demokrat Biden, kendisini sürekli işçi yanlısı bir başkan olarak gösterdi ve asgari ücreti arttıracak ve işçilerin sendikalaşmasını kolaylaştıracak politikaları savundu. Siyasi çıkarlar mı ön planda? Son yıllarda üniversite diploması olmayan seçmenler daha çok Cumhuriyetçiler’in yanında yer aldı. Ekonomistler, az bir farkla Demokratlar tarafından kontrol edilen Kongre’de tartışma yaratması beklenen altyapı planının Biden’ın partisine bu eğilimi tersine çevirme şansı tanıyabileceğini düşünüyor.