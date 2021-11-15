Biden Altyapı Tasarısını İmzalıyor

ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını bugün Beyaz Saray’da düzenlenecek törenle imzalamaya hazırlanıyor. İmza törenine tasarının Kongre’den geçmesinde rol oynayan Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in katılması bekleniyor.

Biden’ın imzalamasıyla yasalaşacak tasarının köprü ve yolların tamir edilmesi ve milyonlarca kişi için internet erişiminin genişletilmesi amacıyla eyalet ve yerel yönetimlere milyarlarca dolar kaynak sağlaması ve istihdam sahası açması öngörülüyor.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden altyapı çalışmalarının uygulanmasının denetlenmesi için eski New Orleans Belediye Başkanı Mitch Landrieu’yu görevlendirdi.

Trump tasarıyı destekleyen Cumhuriyetçiler’i hedef almıştı

Cumhuriyetçiler’in; Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar’ı Biden’ın 1 trilyon 75 milyon dolarlık sosyal politika ve iklim değişikliği tasarısına destek sağlamak amacıyla onaylanmasını geciktirmekle suçladığı altyapı tasarısı iki siyasi parti arasında gerilim sebebi olmuştu.

Tasarıya destek vererek partilerinden ayrılan Temsilciler Meclisi’nden 13 Cumhuriyetçi, eski başkan Donald Trump ve bazı başka Cumhuriyetçiler tarafından hedef alınmıştı.

Tasarıya Senato’da aralarında Cumhuriyetçiler’in lideri olduğu 19 Cumhuriyetçi de destek vermişti. Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yazılı bir açıklama yaparak McConnell’ı ve Cumhuriyetçiler’i “Demokratlar’ın korkunç Sosyalist Altyapı Planı konusunda işbirliği yapmakla” suçlamıştı.

Tasarı lehinde oy kullanan ve ülkenin altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirten Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, geçtiğimiz hafta temsil ettiği eyalet Kentucky’de yayın yapan WHAS radyosuna yaptığı açıklamada “başka işleri olduğu için imza törenine katılmayacağını” söyledi.

Biden’ın olumlu ivmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme rastlıyor

Altyapı tasarısının imza töreni, Başkan Biden’ın artan enflasyon ve yüksek benzin fiyatları sebebiyle onay oranının düştüğü ve olumlu bir ivmeye ihtiyaç duyduğu bir döneme rastlıyor.

Demokrat Başkan Biden ve partisi 2022 yılında yapılacak olan Kongre ara seçimleri öncesinde gündemlerine aldıkları politikaları uygulamaya koyabileceklerini göstermek niyetinde.

Cumhuriyetçiler ara seçimlerde Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor.

Enflasyon endişeleri

ABD’de tüketici fiyatlarında geçtiğimiz hafta son 31 yılın en büyük artışı kaydedilmiş, artışın sebeplerinden biri benzin fiyatlarının yükselmesi olmuştu. Cumhuriyetçiler enflasyon endişesi üzerine yoğunlaşarak artışın Biden’ın kapsamlı harcama programından kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden’ın ekonomik danışmanlarıysa ABD Başkanı’nın politikalarını savunmuş, artan enflasyonun Biden yönetiminin politikalarının bir sonucu değil, pandemi bağlantılı olan küresel bir sorun olduğunu belirtmişti.

Maliye Bakanı Janet Yellen da geçtiğimiz hafta içinde yaptığı açıklamalarda, altyapı tasarısının ve 1 trilyon 75 milyar dolarlık sosyal politika tasarısının enflasyonun düşürülmesine katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

Biden altyapı planını halka anlatıyor

Biden yönetiminin hazırladığı sosyal politika tasarısı çocuk bakımı ve okul öncesi eğitimin yanı sıra, yaşlıların bakımı, sağlık, reçeteli ilaçların fiyatlandırılması ve göçmenlerle ilgili maddeler içeriyor.

ABD Başkanı Biden altyapı tasarısını halka anlatmak amacıyla geçtiğimiz hafta Baltimore Limanı’nı ziyaret etmişti. Biden’ın bu hafta Salı günü de New Hampshire’a giderek eyaletin onarım listesinde bulunan bir köprüyü ziyaret etmesi; Çarşamba günü de Detroit’e giderek General Motors’un tesisini ziyaret etmesi bekleniyor.

Başkan Biden her iki siyasi partinin de uzlaşma sağlayabilmesi için başlangıçta paket için belirlediği 2,3 trilyon dolarlık tutardan yarıya yarıya taviz vermek zorunda kaldı.

Associated Press haber ajansının konuştuğu tarihçiler, ekonomistler ve mühendisler Biden’ın çabalarını memnuniyetler karşıladı; ancak uzmanlar 1 trilyon doların hükümetlerin ülkenin altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yeterli olmadığını vurguluyor.

