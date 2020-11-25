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Biden: Amerika önderliğe hazır

25.11.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, oluşturacağı kabineden kilit isimleri açıkladı.

Biden, "Amerika geri dönüyor ve dünyaya önderlik etmeye hazır" mesajı verdi.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, oluşturacağı kabineden kilit isimleri kamuoyuna açıkladı.

Başkan Donald Trump'ın uluslararası arenada eleştirilere yol açan "Önce Amerika" sloganının terk edileceği ve ABD'nin küresel sahnede daha kestirilebilir politikalar izleyeceği mesajını veren Biden, "Bu, Amerika'nın geri dönüşünü, kendini dünyadan çekmek değil dünyaya önderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip" dedi.

Listede Barack Obama döneminde kilit görevler yapmış deneyimli isimlerin ağırlıkta olduğu göze çarpıyor.

Blinken Dışişleri Bakanı olacak

Dışişleri Bakanlığı görevine Obama döneminde dışişleri bakan yardımcılığı yapan Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Jake Sullivan getirilirken hukukçu Alejandro Mayorkas İç Güvenlik Bakanı olacak.

Deneyimli diplomat Linda Thomas-Greenfield ABD'nin BM nezdindeki Büyükelçisi, eski CIA başkan yardımcılarından Avril Haines Ulusal İstihbarat Direktörü ve eski dışişleri bakanlarından John Kerry, Başkan'ın iklim değişikliği konusundaki özel temsilcisi olacak.

Biden'ın Amerikan merkez bankası Fed'in eski başkanı Janet Yellen'i de Hazine Bakanlığı görevine getirmesi bekleniyor.

Geçiş süreci başladı

Seçim yenilgisini henüz kabul etmeyen ve sonuçlara itiraz sürecini bekleyen Başkan Trump, dün Biden ve ekibi için geçiş sürecinin başlatılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Geçiş süreci, müstakbel Başkan ve ekibine federal hükümet kurumlarına ve 6,3 milyon dolarlık mali kaynağa erişim imkanı tanıyor. Biden ve ekibine ayrıca göreve hazırlık döneminde hassas istihbarat bilgileri içeren brifingler de verilecek.

20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralması planlanan Biden'ın kabinesinin Senato'dan da onay alması gerekiyor. Senato'da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında güç dengesinin nasıl olacağı, seçim sonuçlarına itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Ocak ayında belli olacak.

AP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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