Biden: Amerika önderliğe hazır

Başkan Donald Trump'ın uluslararası arenada eleştirilere yol açan "Önce Amerika" sloganının terk edileceği ve ABD'nin küresel sahnede daha kestirilebilir politikalar izleyeceği mesajını veren Biden, "Bu, Amerika'nın geri dönüşünü, kendini dünyadan çekmek değil dünyaya önderlik etmeye hazır olduğunu yansıtan bir ekip" dedi.

Biden, "Amerika geri dönüyor ve dünyaya önderlik etmeye hazır" mesajı verdi.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, oluşturacağı kabineden kilit isimleri kamuoyuna açıkladı.

Biden'ın Amerikan merkez bankası Fed'in eski başkanı Janet Yellen'i de Hazine Bakanlığı görevine getirmesi bekleniyor.

Geçiş süreci başladı

Seçim yenilgisini henüz kabul etmeyen ve sonuçlara itiraz sürecini bekleyen Başkan Trump, dün Biden ve ekibi için geçiş sürecinin başlatılması talimatını verdiğini açıklamıştı. Geçiş süreci, müstakbel Başkan ve ekibine federal hükümet kurumlarına ve 6,3 milyon dolarlık mali kaynağa erişim imkanı tanıyor. Biden ve ekibine ayrıca göreve hazırlık döneminde hassas istihbarat bilgileri içeren brifingler de verilecek.

20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralması planlanan Biden'ın kabinesinin Senato'dan da onay alması gerekiyor. Senato'da Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında güç dengesinin nasıl olacağı, seçim sonuçlarına itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından Ocak ayında belli olacak.

AP/BK,EC

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