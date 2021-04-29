Biden: "Amerika Yeniden Yükseliyor"

Başkan Biden konuşmasında ABD’li ailelere, çocuklara ve eğitime yatırım yapılmasını öngören 1,8 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı ve plana Kongre'den destek talep etti.

Şimdiye kadar aşılanmayanlara da aşı olmaları çağrısında bulundu.

Pandemiyle mücadelede göreve geldiğinden bu yana sağlanan ilerlemeyi öne çıkaran Başkan Joe Biden, ''Yemin ederek göreve başladığımda yaşlı nüfusun yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılanmıştı. 100 gün sonra yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 70'i aşılanmış durumda'' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden konuşmasına, "Kriz içinde bir ülke devralışımın üzerinden 100 gün geçti. 100 gün sonra size şunu söyleyebilirim: Amerika riski imkana, krizi fırsata, engeli avantaja çevirerek yeniden ilerliyor'' ifadeleriyle başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de ortak oturuma hitap etti. Başkan Biden ekonomik planlarını öne çıkardığı konuşmasında, ‘’Amerika yeniden yükseliyor’’ mesajını verdi.

Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor.

"Orta sınıf" vurgusu

Bu plana mali kaynağın, varlıklı kesime getirilecek vergilerden elde edilmesi bekleniyor.

Konuşmasında ekonomik büyümenin zenginlerin vergi ödemesi yoluyla orta sınıf ve yoksullara yardım edilerek sağlanabileceği görüşünü vurgulayan Biden, ''Bu planlara mali kaynak nasıl sağlanacak? Yılda 400 bin Dolar'dan az kazananlara vergi artışı getirmeyeceğim. Amerikan nüfusunun en zengin Yüzde 1'lik kesiminin kendi payına düşeni ödeme zamanı'' diye konuştu.

Şirket yöneticileri ve çalışanların kazandığı para arasındaki uçuruma dikkat çeken ABD Başkanı, ''Amacım kimseyi cezalandırmak değil. Ancak orta sınıfın vergi yükünü artırmayacağım.'' ''Bir araştırmaya göre CEO'lar işçilerin kazandığının 320 katını kazanıyor. Pandemi koşulları daha da kötüleştirdi'' ifadelerini kullandı.

ABD tarihinde bir ilk