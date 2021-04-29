Biden: "Amerika Yeniden Yükseliyor"

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinden bu yana ilk kez Kongre’de ortak oturuma hitap etti. Başkan Biden ekonomik planlarını öne çıkardığı konuşmasında, ‘’Amerika yeniden yükseliyor’’ mesajını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden konuşmasına, "Kriz içinde bir ülke devralışımın üzerinden 100 gün geçti. 100 gün sonra size şunu söyleyebilirim: Amerika riski imkana, krizi fırsata, engeli avantaja çevirerek yeniden ilerliyor'' ifadeleriyle başladı.
Pandemiyle mücadelede göreve geldiğinden bu yana sağlanan ilerlemeyi öne çıkaran Başkan Joe Biden, ''Yemin ederek göreve başladığımda yaşlı nüfusun yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılanmıştı. 100 gün sonra yaşlı nüfusun yaklaşık yüzde 70'i aşılanmış durumda'' dedi.
Şimdiye kadar aşılanmayanlara da aşı olmaları çağrısında bulundu.
Ailelere destek planının ayrıntılarını açıkladı
Başkan Biden konuşmasında ABD’li ailelere, çocuklara ve eğitime yatırım yapılmasını öngören 1,8 trilyon dolarlık paketin ayrıntılarını açıkladı ve plana Kongre'den destek talep etti.
Plan, 2 yıl ücretsiz yüksek okul öğrenim imkanı verilmesini, çocuk bakımı için 225 milyar dolarlık kaynak ayrılmasını ve ailelere çocuk başına en az 250 dolar yardım yapılmasını öngörüyor.
"Orta sınıf" vurgusu
Bu plana mali kaynağın, varlıklı kesime getirilecek vergilerden elde edilmesi bekleniyor.
Konuşmasında ekonomik büyümenin zenginlerin vergi ödemesi yoluyla orta sınıf ve yoksullara yardım edilerek sağlanabileceği görüşünü vurgulayan Biden, ''Bu planlara mali kaynak nasıl sağlanacak? Yılda 400 bin Dolar'dan az kazananlara vergi artışı getirmeyeceğim. Amerikan nüfusunun en zengin Yüzde 1'lik kesiminin kendi payına düşeni ödeme zamanı'' diye konuştu.
Şirket yöneticileri ve çalışanların kazandığı para arasındaki uçuruma dikkat çeken ABD Başkanı, ''Amacım kimseyi cezalandırmak değil. Ancak orta sınıfın vergi yükünü artırmayacağım.'' ''Bir araştırmaya göre CEO'lar işçilerin kazandığının 320 katını kazanıyor. Pandemi koşulları daha da kötüleştirdi'' ifadelerini kullandı.
ABD tarihinde bir ilk
Başkan Joe Biden’ın Kongre'ye hitabı sırasında bazı ilkler de yaşandı. ABD Başkanı’nın arkasında ilk kez biri Başkan Yardımcısı Kamala Harris diğeri de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere iki üst düzey kadın hükümet yetkilisi oturdu.
Başkan Biden'ın konuşmasının başında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i selamlayıp bu tarihi ana değindiği sözleri salondan büyük alkış aldı.
ABD Başkanları'nın göreve geldikten sonra Kongre'ye hitaben yaptıkları konuşmaya normal koşullar altında çok sayıda kişi ve Kongre üyesi davet edilirdi.
Ancak Başkan Biden'ın görevdeki 100 gününü tamamlamasına bir gün kala yaptığı konuşmayı pandemi sebebiyle salonda yaklaşık 200 kişi izledi.