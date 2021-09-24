Biden Amerikalılar’ı Üçüncü Doz Aşıya Çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, federal sağlık kurumlarının üçüncü doza onay vermesinden bir gün sonra, Corona virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirme amaçlı aşıların ücretsiz ve erişilebilir olacağını söyledi. Biden, mümkün olan en kısa sürede üçüncü doz aşısını yaptırma sözü de verdi.

65 yaş üstü olduğu için üçüncü dozunu yaptıracağını söyleyen Biden Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, "Birinci ve ikinci doz aşınız gibi. Destekleyici doz da ücretsiz ve kolayca erişilebilir" dedi.

Takviye dozlar 65 yaş ve üstündekiler, ciddi hastalık riski taşıyanlar veya işleri nedeniyle COVID-19'a yakalanma riski yüksek olan ve en az altı ay önce Pfizer Inc/BioNTech aşısı ile aşılanmış kişilere uygulanacak.

Biden, 60 milyon kişinin artık üçüncü doz için uygun olduğunu söylerken, tek bir doz aşı bile olmayan 70 milyondan fazla Amerikalı’ya yaptığı çağrıyı yineledi.

Biden, "Hastane yataklarında yatıp son nefeslerini veren, 'Keşke aşı olsaydım' diyen aşısız Amerikalılar’ın sözlerini dinleyin" dedi.

Biden yönetimi Corona virüsüne karşı tam aşılanmadan sekiz ay sonra, herkes için üçüncü doz uygulamasının bu hafta başlamasını planlıyordu.

Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), uygunluk için zaman çerçevesini iki ay kadar genişletmiş olmalarına rağmen, nüfusun yalnızca belli bir bölümü için aşılamanın önünü açtı.

Biden yönetimi yetkilileri de takviye dozlar konusunda bilimsel önerilere uyacaklarını söylediler ve daha fazla aşılama için 20 Eylül haftasını hedef olarak belirlediler.

FDA ve CDC’nin kararı yalnızca Pfizer aşısı ve aşıyı en az altı ay önce almış olanlar için geçerli. FDA, Moderna’nın güçlendirici doz başvurusunu henüz görüşmeye başlamadı. Johnson & Johnson da tek dozluk aşısının ikincisi için henüz bir başvuruda bulunmadı.

Sağlık uzmanları, veri eksikliğine dikkat çekerek, halkı farklı aşıları karıştırmamaları konusunda uyardı.

“Haitili göçmenlere muamele utanç kaynağı’’

Beyaz Saray’daki açıklamaları sırasında Başkan Biden, Haitili göçmenlerle ilgili de konuştu. Biden sınır devriyelerinin ABD’nin güney sınırında Haitili göçmenlere yönelik sert muamelesinin, ulus için bir utanç kaynağı olduğunu ve bunun sonuçları olacağını söyledi.

Atlı sınır devriyelerinin Haitili göçmenlere müdahalesinde dizginlerini kullandığı ve şiddete başvurduğunu gösteren görüntüler uluslararası tepkiye neden olmuştu. Biden, Meksika ile Teksas sınırındaki durumun sorumluluğunu üstlendi.

Biden Beyaz Saray'da gazetecilerin bu konudaki sorusunu, "Elbette sorumluluk alıyorum. Ben başkanım. Size söz veriyorum bunu yapanlar bedelini ödeyecek’’ şeklinde yanıtladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas konuyla ilgili soruşturma başlatmış, ABD’nin Haiti Özel Temsilcisi de göçmenlere müdahale nedeniyle istifa etmişti.

Görüntülerin yol açtığı öfkeye rağmen, Biden'ın sınırı sıkılaştırması için baskı da artıyor. Bu arada Meksika, sınırdaki Haitilileri vazgeçmeye ve sığınma talebinde bulunmak için Guatemala sınırına dönmeye çağırıyor.

