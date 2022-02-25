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Biden Anayasa Mahkemesi’ne Kadın Siyah Yargıcı Aday Gösteriyor

25.02.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına federal temyiz mahkemesi yargıcı Ketanji Brown Jackson'ı aday göstermesi bekleniyor. Brown, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için seçilen ilk siyah kadın olacak. Başkan Biden yaklaşık iki yüz yıldır tamamen beyaz erkeklerden oluşan Anayasa Mahkemesi yargıçlığına siyah bir kadını aday göstererek seçim kampanyası vaatlerinden birini de yerine getirmiş oluyor. Ketanji Brown Jackson, muhafazakar Yargıç Thomas Clarence’tan sonra Anayasa...

Biden Anayasa Mahkemesi’ne Kadın Siyah Yargıcı Aday Gösteriyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın Anayasa Mahkemesi yargıçlığına federal temyiz mahkemesi yargıcı Ketanji Brown Jackson'ı aday göstermesi bekleniyor. Brown, Anayasa Mahkemesi yargıçlığı için seçilen ilk siyah kadın olacak.

Başkan Biden yaklaşık iki yüz yıldır tamamen beyaz erkeklerden oluşan Anayasa Mahkemesi yargıçlığına siyah bir kadını aday göstererek seçim kampanyası vaatlerinden birini de yerine getirmiş oluyor.

Ketanji Brown Jackson, muhafazakar Yargıç Thomas Clarence’tan sonra Anayasa Mahkemesi’nin ikinci siyah yargıcı, mahkemenin tarihinde de bugüne kadar görev yapan üçüncü siyah yargıç olacak.

Ketanji Brown Jackson onay alması halinde mahkemede görev yapan altıncı kadın yargıç olacak. Jackson’ın onay alması durumunda ilk kez dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nde dört kadın yargıç görev yapıyor olacak.

Ketanja Brown Jackson kürtaj haklarına sınırlama getirilmesini değerlendiren muhafazakar ağırlıklı Anayasa Mahkemesi’nin liberal azınlığına katılacak.

51 yaşındaki Ketanja Brown Jackson bu yaz emekliye ayrılacak olan 83 yaşındaki Yargıç Stephen Breyer’ın yerini alacak.

Harvard Üniversitesi mezunu Jackson ABD’de federal ceza politikasını geliştiren daire olan ABD Ceza Komisyonu’nda görev yapmış ve 2013 yılında da federal yargıç olmuştu.

Ketanja Brown Jackson’ın göreve başlaması için Senato onayı alması gerekiyor. ABD Senatosu’nda çoğunluk 50-50’lik eşitliği Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in bozduğu kılpayı bir denklemle Demokratlar’da. Parti liderleri Başkan Biden’ın adayını hızlı ancak emin adımlarla değerlendireceğini belirtti.

Senato Adalet Komisyonu Başkanı Dick Durban Senato’nun adaylığı değerlendirmek konusunda hızlı hareket etmesini istediğini söylemişti. Senatörler iki haftalık bahar tatiline girecekleri 8 Nisan’a kadar adaylığı onaylamayı planlıyor. Oturumlarınsa Mart ayı ortasında başlayabileceği belirtiliyor.

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Joe Biden
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