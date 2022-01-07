Biden: Araba fiyatları çok yüksek

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'de bugün açıklanan istihdam raporu ile ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede işsizlik oranının yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a düştüğüne dikkati çeken Biden, ABD'nin ekonomik toparlanması için tarihi bir gün olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

AMERİKALILARIN İŞ BIRAKMA SEBEBİ

Biden, iş gücüne katılma oranındaki artışın bu yıl 1996'dan bu yana en hızlı yükselişi gösterdiğini belirterek, Amerikalıların daha iyi maaşlarla daha iyi işlere geçtiğini, bu yüzden işlerini bıraktıklarını anlattı.

Enflasyonun halen endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Biden, ancak istihdamdaki artışın ekonomik planının işe yaradığını gösterdiğini ifade etti.

Biden, "Bugün Amerika, ekonominin bir bütün olarak salgın öncesi döneme göre daha güçlü olduğu dünyadaki tek lider ekonomi." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden, güçlü ve uzun süreli ekonomik toparlanmayı sağlamaya kararlı olduklarının altını çizdi.

DİKKAT ÇEKEN FED MESAJI

İstihdam ve gelirler düzelse bile ailelerin hala fiyat ve maliyet sıkıntısını hissettiklerini belirten Biden, ailelerin karşı karşıya kaldığı maliyetleri ele almak için üç aşamalı bir plan hazırladığını, bu planın ilk aşamasının tedarik zincirinin onarılması, ikinci aşamasının tüketicilerin korunması ve rekabetin teşvik edilmesi, üçüncü aşamasının ise mutfak maliyetinin azaltılması olduğunu aktardı.

"ARABA FİYATLARI ÇOK YÜKSEK"

Biden, araba fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Şu an araba fiyatları çok yüksek. İki çözüm var, daha fazla üreterek araba arzını artırmak veya Amerika'yı yoksullaştırarak arabalara olan talebi azaltmak. Bu bir seçim." dedi.

Darboğazların çözülmesi ve altyapının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Tüm Amerikalılar için daha fazla büyüme, istihdam ve fırsat yaratma kapasitesine sahip bir ekonomiye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Biden, ABD Merkez Bankasının (Fed) maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini ulaşmak için harekete geçeceğine ve fiyat artışlarının uzun vadede kalıcı hale gelmemesini sağlayacağından emin olduğunu ifade etti. (AA)

