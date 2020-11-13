Biden Arizona Eyaletinde de Galip Geldi

Amerika’da 3 Kasım seçimleri sonrasında sayım işlemlerinin devam ettiği Arizona eyaletinde de Demokrat Joe Biden’ın galip geldiği açıklandı. Başkan Donald Trump ise seçimlere hile karıştığı iddiasıyla görev devri sürecini reddetmeye devam ediyor.

Ouy pusulalarının sayımı, milyonlarca Amerikalı’nın pandemi nedeniyle oylarını posta yoluyla kullanmalarından dolayı uzadı.

Sayımın düne kadar devam ettiği kilit eyaletlerden Arizona’da Biden’ın kazanan taraf olduğunun açıklanmasıyla Biden Seçiciler Kurulu oylarının 290’ını almış oldu.

Biden, seçimi kazanmak için gereken 270 seçici delege oyu eşiğini geçen Cumartesi açıklanan sonuçlara göre aşmış ve başkanlık yarışını kazandığı ilan edilmişti. Arizona’daki 11 seçici delege oyunu da kazanan Biden toplamda 290 seçici delege oyuna ulaşmış oldu. Bu, Trump’ın yasal adım girişimlerine rağmen Biden’ın galibiyetine karşı durmasını daha zorlaştırdığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD’deki seçim yasaları uyarınca bireysel oylar başkanın galibiyetini belirlemiyor. Ancak Biden bireysel oylarda da 5 milyon 300 bin oyla Başkan Trump’ın önünde.