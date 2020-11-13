Biden Arizona'da da kazandı

Geriye sayımın sürdüğü Georgia ve Kuzey Carolina eyaletleri kaldı.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Kilit eyaletler arasında bulunan Arizona’yı da kazandığı bildirilen Joe Biden, Seçiciler Kurulu'nda 11 delege daha kazanmış oldu. Böylece Biden'ın kurul delegesi sayısı 290'a yükseldi. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delege sayısına ulaşmış olmak gerekiyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delege sayısı ise 217.

Biden, yetmiş yıldır geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy veren Arizona'da Bill Clinton'ın ardından seçimi kazanan ikinci Demokrat başkan adayı oldu.

İki eyalet kaldı

Öte yandan Georgia ve Kuzey Carolina'dan gelecek seçim sonuçları bekleniyor. Georgia eyaletinde bugün tekrar elle sayım yapılacağı belirtildi. Joe Biden Georgia’da seçimi 14 bin oyla önde kapatmıştı. Eyalet yasalarına göre yeniden sayım zorunlu değil ancak adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5'ten düşük olması durumunda yapılabiliyor. Biden ve Trump arasındaki fark yüzde 0,28 seviyesinde.