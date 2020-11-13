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Biden Arizona'da da kazandı

13.11.2020 10:40 | Son Güncelleme:
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Biden Arizona'da da kazandı

ABD seçimlerini kazanan Joe Biden'ın oy sayımının devam ettiği eyaletlerden Arizona'da da seçimi kazandığı bildirildi.

Geriye sayımın sürdüğü Georgia ve Kuzey Carolina eyaletleri kaldı.ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri sürüyor. Kilit eyaletler arasında bulunan Arizona’yı da kazandığı bildirilen Joe Biden, Seçiciler Kurulu'nda 11 delege daha kazanmış oldu. Böylece Biden'ın kurul delegesi sayısı 290'a yükseldi. Başkanlık koltuğuna oturabilmek için en az 270 delege sayısına ulaşmış olmak gerekiyor. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın kazandığı delege sayısı ise 217.

Biden, yetmiş yıldır geleneksel olarak Cumhuriyetçilere oy veren Arizona'da Bill Clinton'ın ardından seçimi kazanan ikinci Demokrat başkan adayı oldu.

İki eyalet kaldı

Öte yandan Georgia ve Kuzey Carolina'dan gelecek seçim sonuçları bekleniyor. Georgia eyaletinde bugün tekrar elle sayım yapılacağı belirtildi. Joe Biden Georgia’da seçimi 14 bin oyla önde kapatmıştı. Eyalet yasalarına göre yeniden sayım zorunlu değil ancak adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5'ten düşük olması durumunda yapılabiliyor. Biden ve Trump arasındaki fark yüzde 0,28 seviyesinde.

Ancak Biden seçimi önde tamamlasa da Başkan Donald Trump seçim sonuçları ile ilgili usülsüzlük olduğu itirazlarına devam ediyor.

Son olarak seçimlerde siber güvenliği sağlayan federal, eyalet ve sektör yetkililerinden oluşan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı, başkanlık seçiminde usülsüzlük yapıldığı yönünde bir kanıt bulunmadığını açıklayarak bu seçimlerin şimdiye kadar yapılan "en güvenli" seçim olduğunu bildirdi.

Trump’ın usülsüzlük mücadelesi

Başkan Trump’ın ekibi seçim sonuçlarında bazı eyaletlerde usülsüzlük olduğu iddiasıyla mahkemelere başvursa da bu başvuruların bir kısmı geri çevrildi. Hukukçular, yapılan itirazların seçim sonucu değiştirmesini olası görmüyor. Eyalet yetkilileri de seçimlerde usülsüzlüğe dair ciddi bir kanıt bulunmadığını aktarıyor. Her iki partiden seçim görevlileri ve uluslararası gözlemcilerden de ciddi bir usülsüzlük saptanmadığına dair açıklamalar yapıldı.

Adalet Bakanı William Barr, ülke çapında seçimle ilgili önemli usülsüzlük iddialarının incelenmesini istemişti.

Öte yandan bazı Cumhuriyetçi senatörler, geçiş döneminde Başkan'a verilen istihbarat brifinglerine Biden'ın erişiminin sağlanmasından yana görüş bildirdi. ABD Başkanı seçilenlerin göreve gelmeden önce istihbarat görevlilerinden ABD’ye karşı mevcut tehditlerle ilgili bu tür brifingleri almaları ABD'de bir gelenek haline gelmiş durumda.

AP,AFP,Reuters/SSB, BK
© Deutsche Welle Türkçe

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