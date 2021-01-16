Biden Aşı Dağıtım Planını Açıkladı

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak olan Demokrat Joe Biden, dün açıkladığı ekonomi paketinin ardından bugün de yönetiminin Corona virüsü aşı dağıtım planını açıkladı. Biden planının 5 önemli maddesini daha fazla kişinin ücretsiz aşılanması, yeni aşılama merkezlerinin oluşturulması, aşı stoğunun arttırılması, personelin seferber edilmesi ve aşı çalışmaları konusunda şeffaf olunması olarak özetledi. Görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon doz aşı uygulamasını hedeflediğini belirten Biden, ‘‘Bana bunun gerçekçi olup olmadığını soruyorlar, ben inanıyorum, başarabiliriz. Şimdi büyük hedefler koyma ve bunları cesurca izleme zamanı’’ dedi. ‘‘Daha fazla kişi aşılanacak’’ Biden eyaletlere daha fazla öncelik grubu oluşturulması ve daha fazla kişinin aşılanması talimatını vereceğini belirtti. Mevcut aşı dağıtım çalışmalarını eleştiren Biden, ‘‘Bugün sorduğunuzda kimlerin aşılandığını bilmiyorlar. Çok sayıda aşı dondurucularda bekliyor. Aşı olmak isteyenler olamıyor’’ dedi. Biden sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü grup dışında da aşılamaların hızla yapılması gerektiğini kaydetti. Zaruri işlerde çalışan ilk müdahale görevlileri, öğretmenler, market çalışanları gibi grupların acilen aşılanmasının önemine dikkat çeken Biden, stokların şu an için olması gerektiği miktarda olmadığını ancak arttırmak için çalışacaklarını söyledi.

‘‘Aşılama merkezlerinin sayısı arttırılacak’’ Biden daha fazla kişinin aşılanması için daha fazla aşılama merkezi kurulması gerektiğini ve binlerce merkeze ihtiyaç olduğunu söyledi. Federal Acil Durum Dairesi’ne (FEMA) göreve geldiği ilk günlerde ilk aşılama merkezinin kurulması talimatını vereceğini belirten Biden, görevde bir ayı sona erdiğinde 100 yeni aşılama merkezinin kurulmuş olacağını ve milyonlarca kişinin bu merkezlerde aşı olacağını kaydetti. Biden, okulların, müzelerin, stadyumların bu amaçla kullanılabileceğini belirtti. Biden, salgından en çok etkilenen topluluklar olan siyahlar, Latinler ve yerli Amerikalılar’ın yaşadığı bölgelere de aşının yeterli şekilde dağıtılması için planlama yaptıklarını kaydetti; mobil klinikler, halk sağlığı merkezleri ve yerel sağlık hizmeti kurumları aracılığıyla zor ulaşılan bu topluluklara da erişim sağlayacaklarını belirtti.Aşı dağıtımının Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yapılmasında eyaletlerin masraflarının yüzde 100 karşılanacağı sözünü veren Biden, ayrıca aşı faaliyetlerini hızlandırılması için ülke genelindeki tüm eczanelerin kapasitesinin arttırılacağını kaydetti. Biden, böylece Amerikalılar’ın randevu alarak her zaman ilaç ve grip aşısı gibi ihtiyaçları için gittikleri eczanelerde hızla Corona virüsü aşısı olabileceklerini belirtti.

‘‘Aşı seferberliği oluşturulacak’’ Sağlık profesyoneli havuzunun genişletileceğini belirten Biden, Acil Durum Hazırlık Yasası ile ile aralarında emekli sağlık profesyonellerinin de olduğu, eyalet yasalarına göre aşı yapma izni olmayan kişilere uygun eğitimle bu iznin verilmesini planladıklarını kaydetti. Biden, aşı uygulayabilecek personel sayısını arttırmak amacıyla federal hükümetin eyaletlerle işbirliği içinde bu eğitimlere destek vereceğini söyledi. Kongre’den kamu sağlığı işgücü kapasitesini arttırmayı da isteyeceğini belirten Biden’ın hedefi 100 bin kamu sağlığı çalışanı için kaynak sağlayarak bu çalışanların sayısını üç katına çıkartmak. ‘‘Aşı stoğu arttırılacak’’ Biden, yönetiminin bir diğer hedefinin de aşı stoğunu arttırmak olacağını kaydetti. Bunun için Savunma Üretim Yasası’nın devreye sokulacağını belirten Biden, bu sayede aşı dağıtımında karşılaşılabilecek cam ampul, stoper, şırınga, iğne eksiklikleri gibi engellerin aşılmasının hedeflendiğini belirtti. Biden, aşıya erişimi arttırırken ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA’nın tavsiye ettiği takvim ve doz sayısının da dışına çıkılmayacağının altını çizdi. Biden, herkesin FDA’nın tavsiye ettiği takvime uygun olarak 2 doz aşı olacağını belirtti.