Biden Aşı Zirvesi Düzenliyor

Önümüzdeki yıl içinde küresel nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedefine erişmek için kolları sıvayan Başkan Joe Biden'ın, ABD'nin tüm dünyayla paylaşmayı hedeflediği bir milyar doz aşıyı tedarik etmek için Pfizer-BioNTech'ten alacağı Corona virüsü aşısı miktarını iki kat arttıracaklarını açıklaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında bugün sanal ortamda küresel aşılama zirvesi düzenleyecek olan Başkan Biden, zengin ülkeleri, Corona virüsü pandemisini kontrol altına almak için daha fazla çaba sarfetmeye teşvik edecek.

Dünya liderleri, yardım örgütleri ve küresel sağlık kuruluşları, küresel aşılama kampanyalarının yavaş ilerlemesini ve zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında aşıya erişim konusunda yaşanan eşitsizliği giderek daha fazla ön plana çıkarmaya başladı.

Biden yönetiminden adlarının açıklanmasını istemeyen iki üst düzey yetkili, ABD'nin satın almayı taahhüt edeceği aşılarla beraber 2022 yılında ABD'nin tüm dünyaya dağıtmayı hedeflediği aşı dozu miktarının 1 milyar 100 bin dozu aşacağını kaydetti. ABD'nin şimdiye kadar tedarik ettiği en az 160 milyon doz aşı, 100'den fazla ülkeye gönderildi. ABD'nin bu katkısı, diğer ülkelerin bağışladığı aşıların toplamından daha fazla.

ABD'nin satın alma sözü vereceği son parti aşılar, küresel nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini tutturmak için gerekenin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor. BM'nin önümüzdeki yıl Eylül ayındaki toplantılarına kadar her ülkenin nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefleniyor. Küresel yardım örgütlerinin belirlediği bu hedefi karşılamak için Biden'ın ağırlığını koyması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Biden, küresel aşı zirvesinde, diğer ülkelere aşı paylaşım planları kapsamında ”daha yüksek seviyedeki hedeflere erişme taahhüdü” vermelerini isteyecek. Yetkililer, Beyaz Saray'ın zirve sona erdikten sonra zengin ülkeler için belirlenen hedefleri kamuoyuna açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin küresel aşı tedarikini arttırma konusundaki tutumu, yeterince iddialı olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline geldi. Yoksul ülkelerde risk gruplarında yer alan nüfusun büyük çoğunluğunun tek doz aşı yaptıramadığı bu ortamda Biden yönetiminin milyonlarca Amerikalı'ya takviye doz aşı yapılmasını teşvik etmesi, bu eleştirilere yol açan etkenlerden biri.

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque, Salı günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ”Çok yanlılığın, en acil anlarda eşitlikçi ve eşgüdümlü bir şekilde harekete geçemediğine tanık oldu. Ülkeler arasında aşılama süreci uçuruma daha önce hiç rastlamamıştık” dedi.

Geçen yıldan bu yana küresel olarak 5 milyar 900 milyon dozdan fazla Corona virüsü aşısı yapıldı. Bu miktar, küresel nüfusun yüzde 43'ünün aşılandığı anlamına geliyor. Ancak çoğu düşük gelirli ülkenin en savunmasız nüfuslarını bile aşılamakta zorlanması, aşı dağıtımındaki eşitsizliği gözler önüne serdi.

Bazı ülkelerinse nüfuslarının sadece yüzde 2 ila 3'ünü aşılayabildiği biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre ABD'de genel nüfusun yaklaşık yüzde 64'ü en az bir doz aşıyla aşılandı. ABD nüfusunun yüzde 55'inden azı tam olarak aşılanmış durumda.

Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap eden Başkan Biden, 160 milyon doz aşıyı başka ülkelerle paylaştıklarını, bunun içinde 130 milyon doz aşı fazlasının ve ABD'nin dünyanın geri kalanı için satın aldığı 500 milyon doz aşının ilk partisinin bulunduğunu söyledi.

Diğer liderlerse Biden'ın açıklamalarından önce bu çabaların yeterli olmadığını vurguladı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Piñera aşının hızla geliştirilmesi ”zaferinin,” aşıların eşit olarak dağıtılmamasıyla sonuçlanan siyasi ”başarısızlık” nedeniyle arka planda kaldığını söyledi. Piñera, ”Bilimde işbirliği, siyasetteyse bireycilik egemen oldu. Bilimde veri paylaşımı, siyasette çekingenlik hüküm sürdü. Bilimce ekip çalışması, siyasette tekil çabalar hakim oldu” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), zengin ülkelerin şimdiye kadar tedarik etme sözü verdiği aşıların sadece yüzde 15'inin hedefe ulaştığını bildiriyor. Zengin ülkelerin aşı paylaşım taahhütlerini ”derhal” yerine getirmesi çağrısı yapan WHO, yoksul ülkeler ve Afrika ülkeleri için aşı sağlayan programlara bir an önce katkıda bulunulması gerektiğinin altını çizdi.