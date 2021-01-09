Biden: “Azil Konusunda Karar Verecek Olan Kongre”

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, Çarşamba günü Kongre’de yaşanan olaylardan sonra eleştirilerin hedefi olan Başkan Donald Trump hakkında ikinci kez azil girişimi başlatmanın Kongre’nin karar vereceği bir konu olduğunu söyledi. Biden, Trump’ın bu görev için ehil olmadığını uzun süredir düşündüğünü belirtti.

Delaware eyaletinin Wilmington kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Demokratlar’ın yeni bir azil tasarısı getirme konusundaki girişimleri hakkında Kongre üyelerine mesajının ne olduğu sorusunu, “Onlara bunun Kongre’nin karar vereceği bir konu olduğunu söylerdim. Ben kendi işime odaklanmış durumdayım” dedi.

Biden, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat Parti’nin lider kadrosuyla görüşeceğini de ekledi.

Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine katılmayacak olmasını iyi bir gelişme olarak değerlendiren Biden, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in törene katılmasından ise memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Biden, Çarşamba günü Kongre’yi işgal edenlerin de terörist muamelesi görmesi ve yargılanması, Kongre’deki güvenlik düzenlemesinin de soruşturulması gerektiğini kaydetti.