Biden: “Azil Konusunda Karar Verecek Olan Kongre”

ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, Çarşamba günü Kongre’de yaşanan olaylardan sonra eleştirilerin hedefi olan Başkan Donald Trump hakkında ikinci kez azil girişimi başlatmanın Kongre’nin karar vereceği bir konu olduğunu söyledi. Biden, Trump’ın bu görev için ehil olmadığını uzun süredir düşündüğünü belirtti.
Delaware eyaletinin Wilmington kentinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Demokratlar’ın yeni bir azil tasarısı getirme konusundaki girişimleri hakkında Kongre üyelerine mesajının ne olduğu sorusunu, “Onlara bunun Kongre’nin karar vereceği bir konu olduğunu söylerdim. Ben kendi işime odaklanmış durumdayım” dedi.
Biden, bugün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokrat Parti’nin lider kadrosuyla görüşeceğini de ekledi.
Başkan Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin törenine katılmayacak olmasını iyi bir gelişme olarak değerlendiren Biden, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in törene katılmasından ise memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Biden, Çarşamba günü Kongre’yi işgal edenlerin de terörist muamelesi görmesi ve yargılanması, Kongre’deki güvenlik düzenlemesinin de soruşturulması gerektiğini kaydetti.
Joe Biden, göreve başlar başlamaz hemen işe koyulmaları gerektiğini vurgulayarak, ana önceliklerinin Corona virüsünün kontrol altına alınması, aşı dağıtımının hızlandırılması ve ekonomik toparlanma olacağını belirtti. Biden, virüsle mücadele ve ekonomi konusunda acilen yasal düzenlemelere ihtiyaç olacağını vurguladı.
Cuma günü açıklanan istihdam raporunun, Amerikalılar’ın Corona virüsü salgını döneminde daha acil ve doğrudan yardıma ihtiyaçları olduğunu gösterdiğini söyleyen Biden, şu anda harekete geçmenin ekonomiye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.
Biden, Aralık ayında Kongre’den geçen yardım paketinin çok önemli bir adım olduğunu ancak bunun Amerikalılar’a yardım için gereken daha geniş kapsamlı çabalarda sadece bir “ön ödeme” niteliğini taşıdığını söyledi. Paket Amerikalılar için kişi başına 600 dolarlık yardım çeki içeriyordu, ancak Biden bu miktarın 2.000 dolara çıkarılmasını istiyor.
Biden, “Ekonomik araştırmalar, günümüzdeki kriz gibi koşullarda, özellikle de faiz oranları bu kadar düşükken derhal bir adım atmanın, bütçe açığının kapatılması bile dahil olmak üzere, uzun ve kısa vadede ekonomiye katkı sağlayacağını, işgücündeki kayıpların azaltılması, ekonomik büyümenin arttırılması ve ulusal borç yükümüzün indirilmesine katkı sağlayacağını doğruluyor” diye konuştu.
Gelecek hafta trilyonlarca dolar olarak ifade ettiği yeni bir ekonomik teşvik paketi planlamaları hakkında yol haritası açıklayacağını, Corona virüsü aşılarının daha hızlı dağıtımının da bu planın bir parçasını oluşturduğunu kaydeden Biden, “Ailelere, küçük işletmelere daha fazla miktarda doğrudan yardım akışı gerekiyor, halka doğrudan ödemelerin 2.000 dolara çıkarılması işini tamamlamak da buna dahil, 600 dolar yetmez” dedi.
Biden, Amerikalılar’ın sağlık ve ekonomik krizinden kurtarılıp düzlüğe çıkarılmaları ve uzun süreli işsizlik, açlık, evsizlik ve işlerin kapanması gibi nedenlerle daha büyük ekonomik maliyetlerin önlenmesi için derhal adım atılması gerektiğinin altını çizdi.
Biden başkanlık görevine başlar başlamaz göçmenlik konusunda bir tasarı sunacağını da açıkladı.