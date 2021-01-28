Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

Washington İran ile diplomasiye dönüş sinyali verdi.ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan silah anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada bu tür silah satışlarının ABD'nin daha güçlü "güvenlik ortakları" oluşturma yönündeki "stratejik hedeflerine" hizmet edip etmediğinin gözden geçirileceği belirtildi.

Körfez ülkeleriyle silah satışlarına Donald Trump yönetimince onay vermişti. Anlaşma uyarınca ABD Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 adet F-35 savaş jetinin yanı sıra cephane satacaktı. Bu satışın toplam değeri 23 milyar doları buluyor. Suudi Arabistan'a da akıllı cephane satılmasına onay verilmişti.

Silah satışları Suudi Arabistan'ın Yemen'de İran destekli isyancı Husilere yönelik askeri operasyonları nedeniyle kamuoyunda tepki çekiyordu. Birçoğu sivil olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği Yemen savaşında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyor. Yeni ABD yönetimi Yemen'de Arap ülkelerine askeri desteğin sona erdirildiğini açıkladı.