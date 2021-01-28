HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

28.01.2021 09:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden BAE ve Suudilerle silah anlaşmalarını askıya aldı

Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’le yapılan silah satış anlaşmalarını geçici olarak durdurdu.

Washington İran ile diplomasiye dönüş sinyali verdi.ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump döneminde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan silah anlaşmalarını geçici olarak durdurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada bu tür silah satışlarının ABD'nin daha güçlü "güvenlik ortakları" oluşturma yönündeki "stratejik hedeflerine" hizmet edip etmediğinin gözden geçirileceği belirtildi.

Körfez ülkeleriyle silah satışlarına Donald Trump yönetimince onay vermişti. Anlaşma uyarınca ABD Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 adet F-35 savaş jetinin yanı sıra cephane satacaktı. Bu satışın toplam değeri 23 milyar doları buluyor. Suudi Arabistan'a da akıllı cephane satılmasına onay verilmişti.

Silah satışları Suudi Arabistan'ın Yemen'de İran destekli isyancı Husilere yönelik askeri operasyonları nedeniyle kamuoyunda tepki çekiyordu. Birçoğu sivil olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiği Yemen savaşında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyor. Yeni ABD yönetimi Yemen'de Arap ülkelerine askeri desteğin sona erdirildiğini açıkladı.

BAE ile F-35 anlaşması

Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş jetlerinin satışı anlaşması, ülkenin İsrail ile diplomatik ilişkilerini normalleştirmesinin ardından gelmişti. Satışın gerçekleşmesi halinde BAE (radar sistemleri tarafından yakalanmayan) "hayalet uçak" sahibi olan ilk Arap ülkesi olacaktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yemen'deki sivillerin durumunun yeni yönetimin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Blinken "Suudi Arabistan tarafından sürdürülen bir harekat görüyoruz ve birçokları günümüz dünyasında bunu en vahim insani kriz olarak görüyor, bu da bize bir şeyler söylüyor" diye konuştu. Blinken "Çaresiz durumda olan Yemen halkına insani yardım için elimizden gelen her şeyi yapmamız yaşamsal öneme sahip" ifadelerini kullandı.

İran ile yumuşama sinyali

Bakan Blinken, Biden yönetiminin Trump'ın çöpe attığı İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasını güçlendirmek ve uzatmak istediğini de doğruladı ancak ilk adımı kendilerinin atmayacağını ifade etti. İran'ın birçok bakımdan anlaşma maddelerine uymaktan uzak olduğunu belirten Blinken Tahran'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirme yönünde bir dizi adım atması gerektiğini vurguladı. Blinken "O noktadan bir hayli uzağız" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin'in karşı çıkmasına rağmen Trump yönetimi İran'a yaptırımlar uygulamış, Tahran da anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamıştı.

AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Türk profesörden büyük başarı! Türk profesörden büyük başarı!
13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?13 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 13?

En Çok Okunan Haberler

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

ABD ordusundaki kadınlara oje ve ruj kullanma izni!

ABD ordusundaki kadınlara oje ve ruj kullanma izni!

Gates’ten karamsar öngörü: Koronadan onlarca kat daha kötü bir salgın!

Gates’ten çok karamsar salgın tahmini!

Nazi kampında öldürülen çocuklara ait isim künyeleri bulundu

Nazi kampında öldürülen çocuklara ait isim künyeleri bulundu

ABD'den NATO'ya bağlılık teyidi

ABD'den NATO'ya bağlılık teyidi

Türk profesörden büyük başarı!

Türk profesörden büyük başarı!

Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

Bill Gates'ten komplo teorilerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.