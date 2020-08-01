Biden Başkan Yardımcısı Adayını Ne Zaman Açıklayacak?

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden başkan yardımcısı adayını kesinleştirmek üzere. Biden’ın açıklamayı Demokrat Parti Kurultayı’ndan 1 hafta önce yapması bekleniyor.

Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi başkan yardımcısı adayının ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih belirlemiş değil. Ancak Associated Press’e konuşan üç kaynağa göre, Biden’ın başkan yardımcısı adayını 10 Ağustos haftasından önce açıklaması beklenmiyor.

10 Ağustos haftası, Joe Biden’ın partiden başkan adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kurultayı’ndan bir önceki hafta.

Araştırma ekibi bilgilendirme dosyasını sundu

Başkan yardımcısı adayları genellikle parti kurultayı arifesinde açıklanıyor. Aday adaylarını ayrıntılı bir şekilde araştırmak amacıyla oluşturulan komisyon Joe Biden’a bilgilendirme dosyasını sundu. Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirdiği bu isimlerle bire bir görüşme yapması ve daha sonra da kararını vermesi bekleniyor.

Kadın bir başkan yardımcısı adayı seçeceğini daha önce açıklayan Joe Biden’ın değerlendirdiği isimler arasında California Senatörü Kamala Harris, California’yı temsil eden Kongre üyesi Karen Bass ve eski başkan Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Susan Rice öne çıkıyor.