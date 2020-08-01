Biden Başkan Yardımcısı Adayını Ne Zaman Açıklayacak?

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden başkan yardımcısı adayını kesinleştirmek üzere. Biden’ın açıklamayı Demokrat Parti Kurultayı’ndan 1 hafta önce yapması bekleniyor.
Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi başkan yardımcısı adayının ne zaman açıklanacağı konusunda net bir tarih belirlemiş değil. Ancak Associated Press’e konuşan üç kaynağa göre, Biden’ın başkan yardımcısı adayını 10 Ağustos haftasından önce açıklaması beklenmiyor.
10 Ağustos haftası, Joe Biden’ın partiden başkan adaylığının resmiyet kazanacağı Demokrat Parti Kurultayı’ndan bir önceki hafta.
Araştırma ekibi bilgilendirme dosyasını sundu
Başkan yardımcısı adayları genellikle parti kurultayı arifesinde açıklanıyor. Aday adaylarını ayrıntılı bir şekilde araştırmak amacıyla oluşturulan komisyon Joe Biden’a bilgilendirme dosyasını sundu. Biden’ın başkan yardımcısı adayı olarak değerlendirdiği bu isimlerle bire bir görüşme yapması ve daha sonra da kararını vermesi bekleniyor.
Kadın bir başkan yardımcısı adayı seçeceğini daha önce açıklayan Joe Biden’ın değerlendirdiği isimler arasında California Senatörü Kamala Harris, California’yı temsil eden Kongre üyesi Karen Bass ve eski başkan Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Susan Rice öne çıkıyor.
Joe Biden’ın seçim kampanyası ekibi konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.
Başkan yardımcısı adayı kararının, Joe Biden’ın neredeyse elli yıla uzanan siyasi kariyerinde vermek zorunda olduğu en önemli karar olduğu yorumu yapılıyor. Biden’a başkan yardımcısı adayı olarak siyah bir kadın siyasetçiyi seçmesi çağrısı yapılıyor.
Bazı uzmanlar Joe Biden’ın başkan yardımcısı adayı açıklamasını çok geciktirmemesi gerektiği görüşünde.
Demokrat stratejist Karen Finney, “Başkan Yardımcısı olarak kendisi de daha önce benzer bir süreçten geçtiği için, Biden’ın insanları çok bekletmemesi gerektiğinin farkında olduğunu düşünüyorum. Yoğun bir medya ilgisi olduğu ortada. Ancak bekletmenin bir noktada, değerlendirilen adaylara haksızlık olacağını da bilmemiz gerekiyor” dedi.
“Eşi ve kız kardeşi kararında etkili olabilir”
Joe Biden’ın kararını açıklamasına az zaman kala aday adayları da tavır belirlemeye çalışıyor.
Bu hafta içinde Politico’nun internet sitesinde yer alan bir haberde, adayları araştıran komisyonun eş başkanı eski Connecticut Senatörü Chris Dodd’un Kamala Harris’in televizyon tartışmalarındaki performansından endişe duyduğu belirtilmişti.
Harris’in destekçileri bu haberin ardından tüm imkanları seferber etmiş durumda. California eyaletini temsil eden çok sayıda belediye başkanı ve yetkili, Biden’ın araştırma ekibiyle irtibata geçerek Kamala Harris’in temsil ettiği California eyaletinde güçlü bir desteğe sahip olduğunu vurguladı.
Joe Biden’ın destekçileri, deneyimli siyasetçinin kariyerinde almış olduğu önceki kararlarda olduğu gibi başkan yardımcısı adayı kararında da eşi Jill Biden ve kardeşi Valerie Biden Owens’ın etkili olacağını belirtiyor.