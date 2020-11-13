“Biden Başkanlığı İlişkilerde Dönüm Noktası Olabilir”

Türk uzmanlar, 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre yarışı önde bitiren Demokrat aday Joe Biden’ın zaferinin Türk-Amerikan ilişkilerinde bir dönüm noktası özelliğinde olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, bu sonuçtan sonra Ankara geleneksel Batılı müttefiklerine geri dönebilir veya Rusya ve Çin’le bağlarını daha da derinleştirebilir.

Çok sayıda Avrupalı lider Biden’ı kutlamada hızlı davranırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise gecikmeli olarak Çarşamba günü Biden’a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, ikili ilişkilerin “stratejik” doğasına vurgu yaptı ve ortak çıkarlar temelinde daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Başkan Donald Trump’a da mesaj gönderdi ve ilişkilere verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Uzmanlar, ABD’de Trump yönetimi altında Erdoğan’ın NATO üyeleriyle karşı karşıya gelme ve Moskova’yla yakınlaşmaktan dolayı çok az bedel ödediğini ifade ediyor; Trump’ın da Kongre’de Türkiye’ye karşı yaptırım çağrılarına muhalefet ettiğine dikkat çekiyor.