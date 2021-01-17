HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Başkanlık Kararnameleri İmzalamaya Hazırlanıyor

Biden Başkanlık Kararnameleri İmzalamaya Hazırlanıyor

17.01.2021 18:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden Başkanlık Kararnameleri İmzalamaya Hazırlanıyor

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden Çarşamba günü yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın göreve başlar başlamaz bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağı belirtiliyor

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden Çarşamba günü yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın göreve başlar başlamaz bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağı kaydediliyor.

Amerikan medyasına göre Biden ilk gününde imzalayacağı kararnamelerle Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağına son verecek ve Amerika yeniden Paris İklim Anlaşması’ndaki yerini alacak.

Biden’ın ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve maske takmakla ilgili de kararnameler imzalayacağı belirtiliyor.

Joe Biden’ın amacının bu kararnamelerle kendisinden önceki başkandan oldukça farklı olduğu yönünde dünyaya net mesaj göndermek olduğu yorumları yapılıyor.

Biden’ın imzalamayı planladığı kararnameler arasında salgın döneminde evden tahliyeleri ertelemek de var.

Biden’ın ilk 10 gün içinde bu kararnameleri tamamlamak istediği kaydediliyor.

Joe Biden Kongre’ye ayrıca kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı göndermek istiyor. Biden’ın gündeminde 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paket de var.

Biden Yönetimi, 100 günde 100 milyon kişiye Corona aşısı yaptırmayı da planlıyor.

Biden 20 Ocak Çarşamba günü yemin ederek resmen göreve başlayacak. Yemin töreni için başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

20 binden fazla ulusal muhafız başkentte görev yapıyor. Washington’da birçok yol da önlemler çerçevesinde ulaşıma kapalı.

5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak’taki Trump destekçilerinin Kongre baskını sonrası başta Washington olmak üzere eyelet başkentlerinde de olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri en üst düzeyde.

Biden’ın yemin törenine Başkan Yardımcısı Mike Pence katılacağını açıkladı. Başkan Donald Trump ise yemin töreni sabahı Beyaz Saray’dan ayrılacak ve yemin törenine katılmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Avusturya'dan flaş koronavirüs kararıAvusturya'dan flaş koronavirüs kararı
77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?77 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 77?

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?

Bartın'da kuru yük gemisi battı! Acı haber geldi

Bartın'da kuru yük gemisi battı! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

İngiltere Çin üzerinde Sincan baskısını artırıyor

Avusturya’dan koronavirüs karantinasını uzatma kararı

Avusturya'dan flaş koronavirüs kararı

Brezilya, Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Bir ülke Rusya'nın koronavirüs aşısına onay vermedi

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce Honduraslı göçmen yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

İskoçya’da günde 5 bin aşılama yapılacak klinik kuruldu

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Çinli bilim insanından kritik itiraf: İğne gibi geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.