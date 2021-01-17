Biden Başkanlık Kararnameleri İmzalamaya Hazırlanıyor

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden Çarşamba günü yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın göreve başlar başlamaz bazı başkanlık kararnameleri imzalayacağı kaydediliyor.

Amerikan medyasına göre Biden ilk gününde imzalayacağı kararnamelerle Başkan Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağına son verecek ve Amerika yeniden Paris İklim Anlaşması’ndaki yerini alacak.

Biden’ın ayrıca Meksika sınırında dağılan aileleri yeniden bir araya getirme ve maske takmakla ilgili de kararnameler imzalayacağı belirtiliyor.

Joe Biden’ın amacının bu kararnamelerle kendisinden önceki başkandan oldukça farklı olduğu yönünde dünyaya net mesaj göndermek olduğu yorumları yapılıyor.

Biden’ın imzalamayı planladığı kararnameler arasında salgın döneminde evden tahliyeleri ertelemek de var.

Biden’ın ilk 10 gün içinde bu kararnameleri tamamlamak istediği kaydediliyor.

Joe Biden Kongre’ye ayrıca kapsamlı bir göçmenlik yasa tasarısı göndermek istiyor. Biden’ın gündeminde 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paket de var.