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Biden Beklenen Ekonomi Paketini Bu Gece Açıklıyor

14.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Biden Beklenen Ekonomi Paketini Bu Gece Açıklıyor

Başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Biden’ın paketinde öncelik, Corona virüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmak

20 Ocak günü başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden, Corona virüsü salgını döneminde ekonomiyi canlandırmayı hedefleyen yardım paketini açıklamaya hazırlanıyor.

Biden, geçen yıl seçim kampanyası boyunca Corona virüsü salgınını Başkan Donald Trump’tan daha ciddiye alacağı sözünü vermişti. Biden’ın planladığı pakette bu söze uygun olarak bir dizi kaynağın Corona virüsü aşısının dağıtımına ve ekonomik iyileşmeye ayrılması bekleniyor.

20 Ocak’ta Biden’ın Başkan Donald Trump’tan görevi devralmasıyla gelecek yönetim Kongre’yle birlikte paketi hızla geçirmek için çalışacak. Ancak Başkan Trump’ın azil sürecinin başlatılmış olması Kongre üyelerini bir süre daha meşgul edeceğe benziyor.

Reuters haber ajansının konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre 1,5 trilyon dolarlık paketin ABD vatandaşlarına 1.400 dolarlık yardım çeklerini de içermesi bekleniyor. Ayrıca Biden’ın özel şirketlerle işbirliğine giderek aşı dağıtımını hızlandırması bekleniyor.

Reuters’a konuşan bir geçiş dönemi yetkilisi ek mali kaynakların önemli kısmının azınlık topluluklarına ayrılacağını söyledi.

Biden, ABD saatiyle akşam saatlerinde televizyondan canlı olarak açıklayacak.

Öte yandan 6 Ocak’ta yaşanan Kongre saldırısının ardından Washington’un gündemi, Temsilciler Meclisi’nin Başkan hakkında azil tasarısını onaylamasının ardından oldukça yoğunlaştı.

Azil sürecinin Joe Biden’ın görevdeki ilk günlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Biden, Çarşamba akşamı yaptığı bir açıklamada ‘‘Umarım Senato liderleri azil konusundaki Anayasal sorumluluklarını yerine getirirken ülkenin diğer önemli işleriyle de ilgilenebilirler’’ dedi.

Biden, geçen hafta yardım paketinin trilyonlarca doları içereceğini söylemiş ve erken dönemde daha fazla harcama yapılmasının ekonomide Corona salgını nedeniyle yaşanan uzun vadeli zararı ve kapanmaları azaltacağını kaydetmişti.

Biden aşı dağıtımı, okulların yeniden açılması, öğretmenlerin yerel yönetimler ve eyaletler tarafından işten çıkartılmaması için de milyarlarca dolar harcanması gerektiğini kaydetmişti.

Reuters’ın verilerine göre Amerika’da 380 binden fazla kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybetti. 22 milyon 700 bin kişi de virüse yakalandı. Pandemi nedeniyle işyerlerinin kapanması ve getirilen kısıtlamalar milyonlarca Amerikalı’nın işsiz kalmasına neden oldu.

Başkan Donald Trump, Amerikalılar’a ekonomik yardımın son turunda 2.000 dolarlık doğrudan çeklerin gönderilmesini desteklemişti, ancak Kongre’deki Cumhuriyetçiler bu rakamı fazla bularak yardım çeklerinin miktarını 600 dolar ile sınırlı tutmuştu. Biden’ın bu konuda yine Cumhuriyetçiler’in muhalefetiyle karşılaşmasının mümkün olduğu sanılıyor, ancak yeni dönemde Demokratlar’ın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da kontrolu sağlayacak olması paketin olduğu haliyle kabul edilmesini kolaylaştırabilir.

Biden’ın Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Brian Deese, Çarşamba günü Reuters’a yaptığı açıklamada Biden’ın acil yardım önlemlerinin kabul edilmesi için Kongre’ye baskı yapacağını daha sonra ise sağlık ve altyapı hizmetleriyle bağlantılı uzun vadeli ekonomik iyileşme önlemlerine odaklanacağını belirtmişti.

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