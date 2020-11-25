Biden: Beyaz Saray geçiş süreci konusunda samimi şekilde işbirliği yapıyor

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi devralması öncesi geçiş sürecinde atılacak adımlar konusunda Beyaz Saray'ın "samimi" şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

NBC televizyonuna konuşan Biden, "Şimdiye kadar gönülsüzlük olmadı, olmasını da beklemiyorum" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden 3 hafta sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.

Ancak Trump hala yenilgiyi kabul etmiyor ve seçimlerde hile yapıldıpına dair temelsiz iddialarını sürdürüyor.

Biden ne mesaj verdi?

Joe Biden ise Başkan Trump ile henüz konuşmadığını ancak geçiş sürecinin geç devreye sokulmasının kendi başkanlık döneminin başlangıcını etkilemesini beklemediğini söyledi. Biden, "Yavaş bir başlangıç oldu ve iki ay kaldı; süreci hızla yürütebilme konusunda iyi hissediyorum" dedi.

Biden, koronavirüs aşısının dağıtımı ve uygulanması konusunda Covid-19 görev gücü ekibiyle Beyaz Saray'da toplantı yapmayı planladığını kaydetti.

Artık uluslararası gelişmelerle ilgili günlük Başkanlık Bilgilendirmelerine Biden da dahil olabilecek. Biden'ın ayrıca 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken üst düzey yetkililere ve milyonlarca dolarlık fonlara erişimi mümkün olacak.