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Biden: Beyaz Saray geçiş süreci konusunda samimi şekilde işbirliği yapıyor

25.11.2020 13:35 | Son Güncelleme:
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Biden: Beyaz Saray geçiş süreci konusunda samimi şekilde işbirliği yapıyor

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, görevi devralması için geçiş sürecinin başlatılması konusunda Beyaz Saray'ın attığı adımın "içten" olduğunu söyledi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi devralması öncesi geçiş sürecinde atılacak adımlar konusunda Beyaz Saray'ın "samimi" şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

NBC televizyonuna konuşan Biden, "Şimdiye kadar gönülsüzlük olmadı, olmasını da beklemiyorum" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden 3 hafta sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.

Ancak Trump hala yenilgiyi kabul etmiyor ve seçimlerde hile yapıldıpına dair temelsiz iddialarını sürdürüyor.

Biden ne mesaj verdi?

Joe Biden ise Başkan Trump ile henüz konuşmadığını ancak geçiş sürecinin geç devreye sokulmasının kendi başkanlık döneminin başlangıcını etkilemesini beklemediğini söyledi. Biden, "Yavaş bir başlangıç oldu ve iki ay kaldı; süreci hızla yürütebilme konusunda iyi hissediyorum" dedi.

Biden, koronavirüs aşısının dağıtımı ve uygulanması konusunda Covid-19 görev gücü ekibiyle Beyaz Saray'da toplantı yapmayı planladığını kaydetti.

Artık uluslararası gelişmelerle ilgili günlük Başkanlık Bilgilendirmelerine Biden da dahil olabilecek. Biden'ın ayrıca 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken üst düzey yetkililere ve milyonlarca dolarlık fonlara erişimi mümkün olacak.

'Üçüncü Obama dönemi olmayacak**, Trump manzarayı değiştirdi**'

Barack Obama döneminde ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Biden, kendi döneminin "üçüncü Obama dönemi" olmayacağını, zira "Obama-Biden yönetiminden çok farklı bir dünya ile karşı karşıya olduğumuzu" söyledi.

Biden, "Üçüncü bir Obama dönemi yaratmaya çalışıp çalışmadığınızı merak edenlere ne diyeceksiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu üçüncü Obama dönemi olmayacak. Obama-Biden yönetiminde karşı karşıya olduğumuz dünyadan tamamen farlı bir dünya ile yüz yüzeyiz. Başkan Trump manzarayı değiştirdi."

Salı günü Delaware eyaletinde ekibinin ilk isimlerini tanıtan Biden, Amerika'nın "geri döndüğünü" ve "dünyadan çekilmeye değil, dünyaya önderlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Alejandro Mayorkas, Janet Yellen, Avril Haines

Biden'ın ekibinde kimler var?

Antony Blinken: Dışişleri Bakanı. Yaklaşık 20 yıldır Biden ile çalışmış. ABD'nin "tevazu ve güvenle" diğer ülkelerle ilişkilerini tazeleyeceğini söylüyor.

Jake Sullivan: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı. Eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve Hillary Clinton'ın danışmanı Jake Sullivan, 2015 İran Nükleer Anlaşması'nın müzakere edilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Başkan Yardımcılığı döneminde de Biden'un ulusal güvenlik danışmanıydı.

Avril Haines: Ulusal İstihbarat Şefi. Bu göreve gelecek ilk kadın olacak. Biden, Haines için "Profesyonel birini seçtim… doğruları söyleme taraftarı biri" ifadesini kullandı.

Alejandro Mayorkas: İç Güvenlik Bakanı. Bu göreve gelecek ilk Latin Amerika kökenli kişi olacak.

Linda Thomas-Greenfield: ABD'nin yeni BM Büyükelçisi. Yıllarca Afrika'yla ilişkiler alanında çalışan, en tanınmış siyah kadın diplomatlardan.

John Kerry: İklim değişikliği temsilcisi. Trump'ın çekildiğini açıkladığı Paris İklim Sözleşmesi'nin mimarlarından. 2004'te Demokrat Parti'nin başkan adayı olup başkanlık seçimlerinde George W. Bush'a kaydetti. Obama'nın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Biden, kabinesinde hazine bakanlığı görevine kimin getirileceğini henüz açıklamadı; ancak Amerikan basınına göre, bu görevi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen'in üstlenmesi bekleniyor. Bu durumda Yellen bu görevi alan ilk kadın olacak.

Kerry ve Sullivan dışındakilerin göreve başlamadan önce Senato'dan onay alması gerekecek. Başkan'ın belirlediği adayların reddine ise pek rastlanmıyor.

Analiz: Tara McKelvey, BBC Beyaz Saray Muhabiri

Biden'ın kabinesi için seçtiği isimler, merkezdeki Demokratlar tarafından olumlu karşılandı. Deneyimli dış politika uzmanlarından, başarılı kadınlardan ve siyahlardan oluşan bu isimlerin tecrübe ve çeşitlilik içerdiğini belirtiyorlar.

Ancak partide sol kesim, Biden'a yardımcı olduklarını ama şimdi iktidardan uzak tutulduklarını ifade ediyor; kabinenin Clinton ve Obama döneminde görev almış kişilerden oluştuğunu söylüyor.

Dış politika alanında çalışmalar yürüten Quincy Institute adlı düşünce kuruluşundan Stephen Wertheim, Beyaz Saray'daki yeni Demokrat ekibin, eski ekip gibi hareket edebileceğini, iklim değişikliği gibi sorunlardan ziyade askeri tehditler üzerinde yoğunlaşan merkezci bir grup olarak davranabileceklerini söylüyor. Wertheim, "İlericiler, önemli bir değişim sağlanıp sağlanamayacağı konusunda kaygılanmakta haklı" diyor.

Cumhuriyetçiler ne diyor?

Salı günü Beyaz Saray'da kısa süreliğine basının karşısına çıkan Trump, yönetimini övdü ve boırsada Dow Jones endeksinin 30 bin eşiğini aştığını duyurduktan sonra hiçbir soru almadan salonu terk etti.

Trump daha sonra Beyaz Saray bahçesinde Amerikan ordusunu överek, "Dediğim gibi, Önce Amerika. Bundan uzaklaşmamak lazım... Önce Amerika" diye konuştu.

Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton, Biden'ın etrafınıN Çin'e yumuşak davranacak "panda kucaklayıcıları" ile çevrelediğini iddia etti.

Florida Senatörü Marco Rubio ise Twitter hesabından "Biden'ın kabinesi için seçtiği kişiler iyi okullara gitmiş, özgeçmişleri kuvvetli, doğru konferanslara katılmışlar ve kibar insanlar ve Amerika'nın gerilemesinin mimarları olacaklar" yorumunu yaptı.

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