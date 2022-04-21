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Biden Beyaz Saray’da Askeri Liderleri Ağırladı

21.04.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden Ukrayna’da savaşın riskli bir aşamaya girdiği ve Amerika’nın Ukrayna’ya daha fazla silah yardımı yapmayı planladığı bir sırada yıllık toplantı için askeri liderlerle Beyaz Saray’da biraraya geldi

Biden Beyaz Saray’da Askeri Liderleri Ağırladı

Başkan Joe Biden Ukrayna’da savaşın riskli bir aşamaya girdiği ve Amerika’nın Ukrayna’ya daha fazla silah yardımı yapmayı planladığı bir sırada yıllık toplantı için askeri liderlerle Beyaz Saray’da biraraya geldi.

Toplantıya Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin yanısıra üst düzey askeri liderler katılıyor.

Başkan Biden askeri yetkililerle önce resmi görüşmenin ardından, askeri yetkililerinin eşlerinin de katılacağı akşam yemeğinde biraraya gelecek. Görüşme sırasında çeşitli konu başlıklarının ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray’da her yıl yapılan askeri politika toplantısı nadiren haberlerde yer alıyor ancak bu yıl toplantının gündeminde yetkililerin Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye atabileceğinden endişe ettiği Ukrayna savaşı var.

Toplantının basına açık olan kısa bölümünde Başkan Biden toplantıda temsil edilen üst düzey yetkililerden üçünün kadın olmasından duyduğu gururu ifade etti.

Rusya operasyon olarak adlandırdığı Ukrayna savaşında yeni bir aşamaya geçtiğini ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesini “özgürleştirmeyi” amaçladığını söylüyor.

Batılı müttefikler çatışmaların aylar sürebileceğini, bir noktada tıkanarak Ukraynalı savaşçıların sahadaki kapasitesinin sınanabileceğini belirtiyor.

Başkan Biden toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, Ukrayna ordusunun verdiği sert mücadeleden övgüyle söz etti ve NATO’nun birliğinin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i şoke ettiğini söyledi.

Biden, “Düşündüğümden daha sert ve gururlular. Sizin yardımınızla yaptıkları inanılmaz. Putin’in bunun bizi birarada tutabileceğini düşündüğünü sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni yardım paketi bekleniyor

ABD’nin önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya geçtiğimiz hafta açıklanan 800 milyon dolarlık yardım paketine benzer yeni bir askeri yardım paketi açıklaması bekleniyor.

Ukrayna’da Amerikan askerleri savaşmıyor ancak dolaylı olarak Ukrayna güçlerinin silahlanması, eğitilmesi ve finanse edilmesinde rol oynuyor.

Uzun sürecek bir çatışma ABD’de kamuoyunun Washington’un Ukrayna’ya verdiği desteği sınamasına yol açabilir. Başkan Biden geçtiğimiz ay Kongre’den önümüzdeki mali yıl için barış zamanında rekor düzeyde askeri harcama talebinde bulunmuştu.

Beyaz Saray’daki toplantı Avrupa’daki NATO güçlerinin geleceğine ve ittifakın Rusya ile doğu sınırına kalıcı bir üs kurulup kurulmamasına ilişkin soru işaretlerinin gölgesinde gerçekleşiyor.

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