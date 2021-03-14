HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Beyaz Saray’da İlk Japon Başbakanıyla Görüşecek

Biden Beyaz Saray’da İlk Japon Başbakanıyla Görüşecek

14.03.2021 15:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Biden Beyaz Saray’da İlk Japon Başbakanıyla Görüşecek

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın Başkan Joe Biden’la 9 Nisan’a Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın Başkan Joe Biden’la 9 Nisan’a Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.

Bu, Biden’ın Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yabancı bir ülke lideriyle yüz yüze görüşeceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili haber Japon Yomiuri gazetesinde yer aldı.

İki ismin iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda uzlaşması bekleniyor.

Japon hükümeti Suga’nın Nisan’ın ilk yarısında ziyareti gerçekelştireceğini Cuma günü açıklamıştı.

Suga’dan önceki başbakan Shinzo Abe de, eski Başkan Donald Trump’la buluşan ilk yabancı lider olmuştu.

Biden ve Suga Cuma günü Hindistan ve Avustralya başbakanlarıyla yapılan görüşmeye sanal olarak katılmıştı.

4 ülke 2022 sonuna kadar Asya’ya 1 milyar doz aşı sağlama konusunda uzlaşmıştı.

Bu kararın Çin’in bölgedeki etkinliğini arttırmasına karşılık olarak alındığı yorumları yapılmıştı.

Salı günü de Japonay’nın başkenti Tokyo’da Amerika ve Japon dışişleri bakanları görüşecek.

İki bakanın Pekin’i özellikle Doğu ve Güney Çin Denizi konusunda doğrudan hedef alması bekeniyor.

Pekin, Güney Çin Denizi’nde inşa ettiği yapay adalarda askeri üsler kurmuş durumda. Washington, Pekin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak iddialarını reddediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar
Canlı yayında açıkladılar! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyorCanlı yayında açıkladılar! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyor
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler!

Şehrin üstüne kara bulut gibi çöktüler!

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

Evin çatısına çıktı! Şaşkına çeviren görüntü

Evin çatısına çıktı! Şaşkına çeviren görüntü

ABD'li yetkililer açıkladı! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyor

Canlı yayında açıkladılar! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyor

Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Yüzlerce kadın bir araya geldi, polis müdahale etti: Utanç verici

ABD’de polis, kendisine ateş eden siyahi kadını vurdu

ABD’de polis, kendisine ateş eden siyahi kadını vurdu

Nikos Sampson kimdir? Hangi dönemde yaşadı ve nasıl öldü?

Nikos Sampson hayatı

AB içinde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması

AB'de aşı krizi! Toplantı çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.