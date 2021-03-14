Biden Beyaz Saray’da İlk Japon Başbakanıyla Görüşecek

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın Başkan Joe Biden’la 9 Nisan’a Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.

Bu, Biden’ın Beyaz Saray’da başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez yabancı bir ülke lideriyle yüz yüze görüşeceği anlamına geliyor.

Konuyla ilgili haber Japon Yomiuri gazetesinde yer aldı.

İki ismin iki ülke arasındaki ittifakı güçlendirme konusunda uzlaşması bekleniyor.

Japon hükümeti Suga’nın Nisan’ın ilk yarısında ziyareti gerçekelştireceğini Cuma günü açıklamıştı.

Suga’dan önceki başbakan Shinzo Abe de, eski Başkan Donald Trump’la buluşan ilk yabancı lider olmuştu.

Biden ve Suga Cuma günü Hindistan ve Avustralya başbakanlarıyla yapılan görüşmeye sanal olarak katılmıştı.

4 ülke 2022 sonuna kadar Asya’ya 1 milyar doz aşı sağlama konusunda uzlaşmıştı.

Bu kararın Çin’in bölgedeki etkinliğini arttırmasına karşılık olarak alındığı yorumları yapılmıştı.

Salı günü de Japonay’nın başkenti Tokyo’da Amerika ve Japon dışişleri bakanları görüşecek.

İki bakanın Pekin’i özellikle Doğu ve Güney Çin Denizi konusunda doğrudan hedef alması bekeniyor.

Pekin, Güney Çin Denizi’nde inşa ettiği yapay adalarda askeri üsler kurmuş durumda. Washington, Pekin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak iddialarını reddediyor.

