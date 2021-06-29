Biden Beyaz Saray’da İsrail Cumhurbaşkanını Ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında görev süresi dolacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuben Rivlin’i Beyaz Saray’da ağırladı. Biden görüşmenin başında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail’e ve İsrail’in kendini savunmasına “sarsılmaz” desteğini vurguladı.

Görüşmede İran dahil bir dizi konuyu ele alacaklarını belirten Biden, “Benim yönetimim sırasında İran asla nükleer silah sahibi olmayacak” dedi.

ABD’nin Suriye-Irak sınırına hava operasyonuna değinen Biden, “Dün gece hava operasyonlarının talimatını verdim. Irak’ta Amerikan personeline yönelik son saldırılardan sorumlu olan, İran’ın desteklediği bir milis grubu tarafından kullanılan tesisler hedef alındı. İkinci Madde altında bu operasyona yetkim var” diye konuştu.

ABD Anayasası’nın ikinci maddesi, Başkan’ın ordunun başkomutanı olarak da görev yapması hükmünü içeriyor.

Biden, İsrail’in yeni başbakanı Naftali Bennett’i “çok yakında” Beyaz Saray’da ağırlamayı beklediğini de açıkladı.

ABD Başkanı, İsrail’in Afrika ve Ortadoğu genelindeki ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesine desteğini de ifade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin de, ülkesinin ABD’den daha büyük bir müttefikinin olmadığını vurguladı.

Rivlin, demokratik değerlerin iki ülkeyi birbirine bağladığını söyledi.

Reuben Rivlin, Beyaz Saray’da Başkan Biden’la mevcut yönetim sırasında görüşen ilk üst düzey İsrailli yetkili oldu.

Cumhurbaşkanlığı görevini 9 Temmuz’da Isaac Herzog’a devredecek olan Rivlin, Washington’daki temasları kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve her iki partinin Kongre’deki liderleriyle de görüşecek. Rivlin Salı günü New York’a geçerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le biraraya gelecek.

