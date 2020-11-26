Biden: “Birbirimizle Değil Virüsle Savaştayız“

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden Şükran Günü tatili öncesinde halka seslendi. Biden, Corona vakalarının yükselişte olduğu bir döneme denk gelen Şükran Günü’nde “Birbirimizle değil, virüsle savaştayız” mesajını verdi. Biden geçiş süreci çalışmalarını sürdürdüğü Delaware’de yaptığı konuşmada, “Bir kez daha uzun ve zor bir kışla karşı karşıyayız. Bu virüsle bir yıla yakın süre mücadele ettik. 260 bin kişinin hayatına mal olan bu virüs bizi böldü, birbirimize düşürdü. Ancak birbirimizle değil virüsle savaşta olduğumuzu unutmayalım” şeklinde konuştu. Corona virüsü salgını sürecinde yakınlarını kaybedenlere seslenen Demokrat lider, “Yılın bu zamanının özellikle zor olduğunu biliyorum. İnanın bana, biliyorum. O boş sandalye, sessizlik. Şükran sunmak, geleceğe bakmak ve umut etmek zor olur. Bu yıl Şükran Günü soframızda hepiniz için dua edeceğim” dedi. ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden, Corona salgını sebebiyle halka bu yıl geleneksel ve toplu Şükran Günü kutlamaları yapmamalarını istedi, kendisinin de evde kalarak Şükran Günü’nü kızı ve damadıyla birlikte kutlayacağını söyledi.

Biden, “Aile geleneklerinden bu yıl vazgeçmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum ama bu çok önemli. Ülkemiz vaka sayılarında keskin bir artış yaşıyor. Şu anda bir günde ortalama 160 bin yeni vaka görülüyor. Bu sayı 200 bine ulaşırsa kimse şaşırmayacak. Çok sayıda yerel sağlık sistemi yükü kaldıramama riskiyle karşı karşıya. Gerçek bu. Sizlerin her zaman başkanınızdan gerçeği duymayı hak ettiğinize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Amerikalılar’a maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve dahil oldukları gruplarda kişi sayısını sınırlı tutmaları konusunda çağrısını yineledi. “Bunlar siyasi açıklamalar değil, hepsi bilime dayalı” Başkanlığın ilk gününde hastalığın seyrini değiştirmek amacıyla adımlar atacaklarını belirten Biden, “Bu krizi atlatmada hepimize iş düşüyor. Federal hükümetin elinde geniş yetki var. Ancak federal hükümet tek başına bunu başaramaz. Aldığımız her karar önem taşıyor. Her karar hayat kurtarabilir. İnsanlardan atmalarını istediğimiz adımlar siyasi açıklamalar değil. Hepsi bilime dayalı” dedi.

Aşı konusunda çeşitli ilaç firmalarından gelen sevindirici haberlere değinen Joe Biden, aşılamanın Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında başlayabileceğini söyledi, ancak dağıtım sürecinin zaman alabileceğine de dikkat çekti. “Bu savaşı kaybetmeyeceğiz, dayanın” “Amerika bu savaşı kaybetmeyecek” diyen Joe Biden, “Umut var. Dayanın. Yorgunluğa teslim olmayın. Hayatınızı geri alacaksınız. Hayat yeniden normale dönecek. Bu durum sonsuza kadar sürmeyecek. Zor bir yıl oldu ancak şükredecek çok şey var” diye konuştu. Amerika’nın olanaklar ülkesi olduğunu vurgulayan Biden, “Amerika hayallerin ertelendiği değil, gerçekleştirildiği bir ülke” dedi. “Demokrasiye şükredelim, bu yıl bir sınav verdi” Çekişmeli seçim sürecine atıfta bulunan Joe Biden, “Bu yıl neye şükretmeliyiz? Öncelikle demokrasiye. Rekor seviyede Amerikalı en kutsal hakkını kullanarak sandığa gitti. Bir düşünün. Pandeminin ortasında Amerika tarihinde hiç olmadığı kadar sayıda insan oy kullandı. 150 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu yıl demokrasimiz bir sınav verdi. Bu ulusun halkının bu işin üstesinden gelebileceğini öğrendik” dedi.