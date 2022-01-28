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Biden birkaç saat sonra orada olacaktı! 10 kişi yaralandı

28.01.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin ikinci büyük kenti Pittsburgh'u ziyareti öncesinde büyük bir şok yaşadı. Biden'ın ziyaretinden birkaç saat önce kentteki bir köprü çöktü. 10 kişinin yaralandığı olay sonrası Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi.

Biden birkaç saat sonra orada olacaktı! 10 kişi yaralandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın altyapıyla ilgili konuları ele almak için ziyaret edeceği Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir köprü çöktü. Biden’ın ziyaretinden birkaç saat önce çöken köprü nedeniyle 10 kişi yaralandı. Pittsburgh Belediye Başkanı Ed Gainey, olay yerinde düzenlediği basın toplantısında kazada can kaybı olmadığını bildirdi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Pittsburgh İtfaiye Şefi Darryl Jones ise, yaralılardan 3’ünün hastaneye sevk edildiğini ve yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı. Jones, çökme meydana geldiği sırada 1’i otobüs toplam 4 aracın köprünün üzerinde bulunduğunu ifade etti.

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"GÜÇLÜ BİR DOĞAL GAZ KOKUSU"

Polis tarafında yapılan açıklamada ise, köprünün çöktüğü bölgede güçlü bir doğal gaz kokusu olduğu bildirilerek, bölgedeki hatta verilen gazın kesildiği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın çöken köprü konusunda bilgilendirildiği ve söz konusu ziyaretini gerçekleştireceği aktarıldı. (İHA)

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Joe Biden
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