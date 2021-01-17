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Biden Birlik Mesajı Verecek

17.01.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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Biden Birlik Mesajı Verecek

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın yemin töreninde birlik mesajı vereceği açıklandı

Amerika’nın 46. Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlıyor. Biden’ın yemin töreninde birlik mesajı vereceği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama 20 Ocak'tan itibaren Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak görev yapacak Ron Klain’den geldi.

Klain, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Biden’ın yemin töreninde ulusal birlik mesajı vereceğini söyledi. Klain, Biden’ın ülkeyi geleceğe götürmekle ilgili mesaj vereceğini, birlik mesajı vereceğini söyledi.

20 Ocak’ta Beyaz Saray İletişim Direktörü olacak Kate Bedingfield da Biden’ın son 4 yıllık bölünmüşlük ve nefret konusunda sayfayı çevirmeye çalışacağını söyledi.

Bedingfield, Biden’ın mesajının ülke için olumlu, iyimser bir görünümde olacağını vurguladı.

Bedingfield’a göre Biden konuşmasında Amerikalılar’a birlikte çalışma çağrısı yapacak.

Bedingfield bu açıklamaları Fox News Sunday programına yaptı.

Biden’ın Çarşamba günkü yemin töreni için başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Yemin töreni Kongre’nin önünde kurulan sahnede gerçekleşecek.

Kongre ve çevresinde binlerce ulusal muhafız görev başında.

Kongre’ye giden yolların da birçoğu kapalı.

Yeni haftayla birlikte güvenlikle ilgili yeni önlemlerin de yürürlüğe girmesi gündemde.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser halka yemin törenine gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.

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