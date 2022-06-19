Biden bisikletten düştü

Eyaletin Rehoboth Beach kentinde basın mensuplarının hemen önünde yaşanan kazanın ardından Gizli Servis ekibinin de yardımıyla süratle ayağa kalktığı görülen 79 yaşındaki Biden, “İyiyim. Ayağım pedala sıkıştı” dedi.

Başında kask olan Biden, daha sonra etrafta kendisini bisiklete binerken izlemek için toplanan grupla bir süre sohbet etti.

Dün 45’inci evlilik yıldönümlerini kutlayan Biden ve eşi Jill Biden, Delaware eyaleti sahillerindeki Gordons Pond bölgesinde birlikte sabah bisiklet turu yapıyordu.

Beyaz Saray, Biden’a herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

