Biden Borsaları Hareketlendirdi

Pandemi sürecinde ekonomik teşvik paketi ve aşı programlarının hızlandırılması planıyla gelen Joe Biden’ın başkanlık görevine resmi olarak başlamasıyla birlikte bugün borsalarda uzun süredir kayda geçen en büyük hareketlenme yaşandı.

S&P 500 ve Dow endekslerinde yükselen hisseler sabah saatlerinde sabitlenirken, teknoloji firmaları Alphabet, Apple ve Amazon hisselerindeki hareketlenme NASDAQ endeksini yüzde 0,2 oranında yüseltti.

Uzmanlar bu hareketlenmelerin geçici olabileceğine, uzun vadede gidişatın aşı programındaki ilerleme ve ekonomideki genel iyileşmeye bağlı olacağına dikkat çekiyor.

Demokratlar Senato’da kontrolu devralırken Cumhuriyetçiler de Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık pandemiyle mücadele amaçlı sunulan ekonomi paketiyle ilgili görüşmelere sıcak bakıyor.

Başta iletişim hizmetleri ve zorunlu olmayan tüketim sektörleri olmak üzere S&P’nin 11 sektöründen üçü yükselişe geçti.

ABD’de 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan seçimlerden bu yana S&P 500 endeksini yüzde 14 seviyesinde tutan enerji, finans ve endüstri stokları yüzde 0,3 ila 1,3 oranında düştü.