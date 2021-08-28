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Biden: "Bu Operasyon Sonuncu Olmayacak"

28.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IŞİD'e hava saldırılarının devam edeceğini söyleyen Başkan Joe Biden, bu hafta sonu boyunca ABD'nin tahliye operasyonları devam ederken Kabil Havaalanı'nda yeni terör saldırıları düzenlenebileceği uyarısında bulundu

Biden: "Bu Operasyon Sonuncu Olmayacak"

Başkan Joe Biden, bu (Cumartesi) sabah IŞİD'in Afganistan kolunu hedef alan hava operasyonlarının devam edeceğini açıkladı. Biden ayrıca ABD'nin tahliye operasyonları devam ederken hafta sonu boyunca Kabil Havaalanı'nda düzenlenebilecek yeni terör saldırılarının "kuvvetle muhtemel" olduğunu söyledi.

Sabahki İHA operasyonuyla ilgili brifing verilen Başkan Biden, "Bu operasyon sonuncu olmayacak. (Kabil havaalanındaki) Bu iğrenç saldırıya karışanları aramaya devam edeceğiz ve bedelini ödeteceğiz." diye konuştu.

Biden ayrıca saldırı sonrası aceleyle tahliye işlemlerine devam etmek üzere havaalanında kalan askerleri cesaretinden dolayı kutladı.

Kabil havaalanına yönelik yeni saldırı olasılığını güçlü bulduğunu söyleyen Başkan, "Komutanlarımız bana, önümüzdeki 24 ila 36 saat arasında yeni bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğu bilgisi verdi" dedi ve havaalanında tahliye işlemleri için kalan askerlerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

"IŞİD'in iki üst düzey planlayıcısı öldürüldü, biri yaralandı"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, Amerikan askerlerinin Kabil Havaalanı’ndan çekilmeye başladığını bildirdi.

Pentagon’da yapılan özel brifingde söz alan ABD Kara Kuvvetleri’nden Tümgeneral William Hank Taylor sabah Afganistan’ın Nangarhar ilinde düzenlenen İHA saldırısında iki IŞİD planlayıcısının öldüğünü, birinin de yaralandığını söyledi.Taylor, operasyonda sivil can kaybı olmadığını da sözlerine ekledi.

Savunma Bakanlığı yetkilileri, 31 Ağustos’a kadar çekilme süreci devam ederken havaalanı ve çevresindeki terör tehdidinin hala sürdüğüne ve her an terör saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

Yetkililer ayrıca, 14 Ağustos’tan bu yana Kabil havaalanından toplam 117 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Bugün itibarıyla havaalanında kalan Amerikan askeri sayısının 4 binin altına düştüğü belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, Fransa’nın son tahliye uçağının Kabil’den kalktığını bildirdi. Birçok müttefik ülke Afganistan’daki tahliye operasyonlarını tamamladı.

Öte yandan Taleban’a bağlı savaşçılar son saldırının ardından kalabalıkların bölgede birikmesini önlemek için havaalanı çevresini abluka altına aldı. Bu durum havaalanına girişleri zorlaştırırken, ABD de kendi vatandaşlarından havaalanından uzak durmasını istedi.

11 Eylül 2021'de tamamen sona ermesi beklenen Afganistan savaşı, 20 yılda 2 bin 400'den fazla Amerikan askeri ve onbinlerce Afgan sivilin ölümü, yüzbinlercesinin de evlerini ve ülkeyi terk etmesiyle sonuçlandı. ABD ülkeye trilyonlarca dolar yatırım yaparken, milyarlarca dolar ödeyerek eğittiği 200 bin kişilik Afgan ordusu, ABD birliklerinin çekilmesi sonrasında ilerleyen Taleban güçleri karşısında büyük bir hızla, çoğu zaman savaşmadan dağıldı. Ülke birkaç günde Taleban'ın eline geçerken, Devlet Başkanı Eşref Gani Taleban güçlerinin başkent Kabil'e girdiği 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etti.

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