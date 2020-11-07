Biden: Bu yarışı biz kazanacağız

"Bu yarışı kazanacağız" diyen Biden birlik çağrısı yaparak "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" dedi.Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden oy sayımının sürdüğü Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Nevada eyaletlerinde seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Biden memleketi Wilmington'da yaptığı konuşmada "Sayılar bize bunu söylüyor... Bu yarışı kazanacağız" dedi. ABD vatandaşlarına birlik çağrısı yapan 77 yaşındaki siyasetçi "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" diye konuştu.

Amerikalıların kendisine pandemi, ekonomik sorunlar, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele etme görevi verdiğini söyleyen Biden "Ülkenin parçalanmaya devam etmemesini, biraraya gelmesini istediklerini açık bir biçimde ortaya koydular" dedi. Biden oy sayımı sürdüğü müddetçe kendisini seçimin galibi ilan etmeyeceğini belirtti.

Biden'ı destekleyenler Philadelphia sokaklarında dans ederek zafer kutlaması yaparken Phoenix ve Detroit'te Trump destekçileri seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. Silahlı protestocular "Hırsızlığı durdurun" yazılı bir pankart açtı.