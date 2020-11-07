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Biden: Bu yarışı biz kazanacağız

07.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

ABD başkanlık yarışında oy sayımı sürerken Demokrat Partili aday Joe Biden bir konuşma yaptı.

"Bu yarışı kazanacağız" diyen Biden birlik çağrısı yaparak "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" dedi.Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden oy sayımının sürdüğü Pennsylvania, Georgia, Arizona ve Nevada eyaletlerinde seçimi kazanacağına inandığını söyledi. Biden memleketi Wilmington'da yaptığı konuşmada "Sayılar bize bunu söylüyor... Bu yarışı kazanacağız" dedi. ABD vatandaşlarına birlik çağrısı yapan 77 yaşındaki siyasetçi "Rakip olabiliriz ama düşman değiliz" diye konuştu.

Amerikalıların kendisine pandemi, ekonomik sorunlar, iklim değişikliği ve sistematik ırkçılıkla mücadele etme görevi verdiğini söyleyen Biden "Ülkenin parçalanmaya devam etmemesini, biraraya gelmesini istediklerini açık bir biçimde ortaya koydular" dedi. Biden oy sayımı sürdüğü müddetçe kendisini seçimin galibi ilan etmeyeceğini belirtti.

Biden'ı destekleyenler Philadelphia sokaklarında dans ederek zafer kutlaması yaparken Phoenix ve Detroit'te Trump destekçileri seçimlerde hile yapıldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. Silahlı protestocular "Hırsızlığı durdurun" yazılı bir pankart açtı.

Oy farkı 4 milyondan fazla

Biden yarışı 4 milyon oyluk bir farklı Trump'ın önünde götürüyor. Nevada’daki fark 22 bin oy olurken sayılacak oyların aradaki farkı ABD Başkanı Donald Trump lehine kapatması beklenmiyor. Zira sayılmamış oyların büyük çoğunluğu Demokratların büyük desteğe sahip olduğu Las Vegas'tan. Salıncak eyaletlerden Kuzey Carolina'da Trump, Pennsylvania ve Georgia'da ise Biden az farkla önde. AP’nin projeksiyonuna göre Arizona'da ise iki aday arasındaki fark 30 bine düştü. Arizona'yı kazandığı varsayıldığında Biden, gerekli olan 270 seçici kurul delegesinden 264'ünü garantilemiş gözüküyor. Trump'ın delege sayısı ise 214.

Yüksek Mahkeme Trump'ın başvurusunu reddetti

Pennsylvania'daki posta yoluyla kullanılan oyların sayımına Yüksek Mahkeme'de itiraz edildi. Pennsylvania'daki Cumhuriyetçiler mahkemenin hızlı bir karar alarak seçim gününden sonra gelen oyların sayımını durdurmasını istedi. Yüksek Mahkeme ise bu talebi reddetti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Samuel Alito ise Pennslyvania'da geç gelen oyların ayrı sayılması gerektiğine hükmetti. Eyalet yetkilileri zaten bu oyları ayrı sayma kararı almıştı. Eyaletin en yüksek seçim yetkilisi Kathy Boockvar CNN'e yaptığı açıklamada söz konusu oyların sonucu değiştirmeyeceğini söyledi.

Biden: Oyunuz sayılacak

Biden Wilmington'da yaptığı konuşmada oy sayımının durdurulması taleplerinin işe yaramayacağını belirtti. Biden "Oyunuz sayılacak. İnsanların bunu durdurmak için ne kadar çok uğraştığı umrumda değil. Bunun olmasına izin vermeyeceğim" dedi.

Biden yaptığı konuşmada başkan yardımcısı Kamala Harris ile birlikte ilk iş olarak korona pandemisiyle mücadeleye eğileceğini söyledi. Ölmüş olanlar için bir şey yapılamayacağını söyleyen Biden "Birçok insan hayatının geleceğini kurtarabiliriz" diye konuştu.

Trump ise Twitter hesabından koltuğu bırakmaya pek niyetli olmadığının mesajını verdi. Trump "Joe Biden yanlış bir biçimde başkanlık makamında iddiada bulunmamalı. Ben de bu iddiada bulunabilirim. Yasal süreçler daha şimdi başlıyor" diye yazdı.

DW, Reuters, AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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