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Biden Buffalo Saldırısı İçin Terör Eylemi Dedi

18.05.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Biden, haftasonu bir markete düzenlenen ırkçı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği Buffalo şehrine gitti. Eşi Jill Biden’la birlikte bölgeye giden ABD Başkanı yaptığı duygu dolu konuşmada 18 yaşında beyaz Amerikalı bir gencin gerçekleştirdiği saldırıyı terör eylemi olarak niteledi

Biden Buffalo Saldırısı İçin Terör Eylemi Dedi

ABD Başkanı Joe Biden, haftasonu bir markete düzenlenen ırkçı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği New York eyaletinin Buffalo şehrine gitti. Eşi Jill Biden’la birlikte bölgeye giden ABD Başkanı yaptığı duygu dolu konuşmada 18 yaşında beyaz Amerikalı bir gencin gerçekleştirdiği saldırıyı terör eylemi olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybeden 10 siyah Amerikalı kişinin aileleriyle biraraya geldiği alanda yaptığı konuşmada “Terör, terör bir iç terör” ifadelerini kullandı.

Biden 18 yaşınaki Payton Gendron isimli gencin ırkçı düşüncelerle düzenlediği ve 10 siyah Amerikalının öldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak “Beyazların üstünlüğü düşüncesi bir zehirdir. Bu bizim siyasi alanımızda dolaşan gerçek bir zehir. Çok net ve güçlü bir biçimde şunu söylemeye ihtiyacımız var ‘Beyazların üstünlüğü ideolojisinin Amerika’da yeri yok. Olmaz’” dedi.

Soruşturma kapsamında Gendron’un daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajlar ve Büyük Yer Değiştirme olarak isimlendirilen 180 sayfalık manifesto kontrol ediliyor. Bu iddiayı savunanlar ABD’de siyahların ve göçmenlerin kendi yerlerini alarak kültürlerini ekonomilerini yok edeceğini savunuyorlar.

ABD Başkanı Joe Biden konuşmasında doğrudan isim vermese de söz konusu fikirleri savunan ve destek veren bazı siyasetçi ve ünlü televizyoncuları kast ettiği yorumları yapıldı.

Başkan Joe Biden yönetiminin daha önce kongreden geçirmeye çalıştığı silah alımını zorlaştıracak yasa tasarısı demokratların desteğine rağmen yeterli oyu alamamıştı.

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Joe Biden
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