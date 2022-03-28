Biden Bütçe Tasarısını Kongre'ye Sunacak

Başkan Joe Biden, Pazartesi günü yeni mali yıl için bütçe tasarısını Kongre'ye sunuyor. Biden'ın, milyarderlerin ödediği vergi miktarını arttırması, Kongre'den rekor seviyedeki askeri harcamaları onaylamasını talep etmesi bekleniyor.

Biden, 1 Ekim'de başlayacak mali yıl için önereceği bütçede yönetiminin önceliklerini öne çıkaracak. Ancak bütçeyle ilgili konularda son kararı her zaman olduğu gibi Kongre verecek.

Bütçe tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmaya çalışan ve 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Demokrat Parti'nin Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu kaybetmesi riskiyle karşı karşıya olan Biden'ın önceliklerine yeni bir ışık tutar nitelikte.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan'ın bütçe tasarısı, üç önemli değeri yansıtıyor: mali sorumluluk, ülke içinde ve dışında güvenlik ve emniyet ve daha iyi bir Amerika inşa etmek" şeklinde konuştu.

Yetkili "Bütçe tasarısı, daha fazla sayıda polisin görev başına getirilmesiyle, toplumlarımızın güvenliğini sağlamaya, silahlı suçla mücadeleye, suç önleyici adımlara yatırım yapmaya ve toplum içinde şiddeti engellemeye yardımcı olacak" dedi.

Demokrat Partili bazı Kongre üyeleri, bir dizi sosyal programı kapsayan "Build Back Better" adlı yasa tasarısının büyük çoğunluğunun, Kongre'den geçirilmesi için Biden'ın müzakerelere devam etmesini istiyor. Biden'ın çevre, sağlık hizmetleri, eğitim, konut altyapısı ve imalatta rekabetçilik gibi alanların tümünü, bütçe tasarısı kapsamına alması beklenmiyor.

Ancak Biden'ın bütçe tasarısını, milyarderlerin gelirlerinin en az yüzde 20'sini vergi olarak ödeme zorunluluğu getirilmesi ve buna, satışı yapılmamış yatırımlardan gelen kazanımların da dahil edilmesi için bir fırsat olarak kullanması bekleniyor.

Beyaz Saray, yeni vergi zorunluluğunun Amerika'daki hanelerin on binde biri için geçerli olacağını, serveti 100 milyon doların üzerinde olanlara uygulanacağını, yeni vergi gelirinin yarıdan fazlasının serveti 1 milyar doların üzerinde olan hanelerden geleceğini kaydetti.

Beyaz Saray'a göre yeni uygulama sayesinde önümüzdeki 10 yılda hükümetin bütçe açığı 360 milyar dolar azalacak.

Başkan Biden, uzun süredir Amerikan vergi sisteminin zenginleri ödüllendirdiğini ve zenginlerin sosyal hizmetlerin desteklenmesi için daha fazla katkı sağlaması gerektiğini savunuyor.

Şubat ayında iki kaynağın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Savunma Bakanlığı'na 773 milyar dolar ödenek ayrılması ve bazı diğer harcamalarla birlikte ulusal güvenlik bütçesinin 800 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgali, Avrupa'nın güvenliğine ilişkin kaygıları arttırdı. Öte yandan Biden yönetimi, hipersonik füze ve diğer modern askeri teçhizatlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına yatırım yapmaya da devam ediyor.

Bütçenin ayrıca 2022 yılında 1 trilyon 300 milyar daha az açık vermesi bekleniyor. Bunun nedeni, Amerikan ekonomisinin COVID-19'un tetiklediği ekonomik gerileme sonrasında sergilediği toparlanma ve Biden yönetiminin, mali sürdürülebilirliğe daha çok odaklanması.

Özellikle yaşlı vatandaşlar için sağlık ve sosyal yardım alanlarına daha fazla ödenek ayıran Amerikan hükümeti, son 20 yıldır elde ettiği vergi gelirinden daha fazla harcama yapıyor.

