Biden: ‘‘Buttigieg ABD Siyasetinde Yeni Bir Soluk’’

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden, Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı 38 yaşındaki Pete Buttigieg’i resmen Ulaştırma Bakanı adayı olarak gösterdi. Delaware eyaletinin Wilmington kentinde bir etkinlikle Buttigieg’in adaylığını açıklayan Biden, ‘‘O tanıyabileceğiniz en zeki ve alçakgönüllü insanlardan biri’’ dedi.
Buttigieg, Senato tarafından onaylanması halinde ABD’deki ilk eşcinsel bakan olacak.
Biden, Buttigieg’i, ‘‘Ülkenin kalbinden bir belediye başkanı, uzman yönetici, gönlü zengin bir politikacı, savaş muharibi, belediye başkanı olduğu dönemde Afgansitan’da görevlendirilen bir istihbarat yetkilisi… Eski politikaları aşmaya kararlı, yeni fikirlerle gelen, yeni bir ses’’ diye tarif etti.
Biden, ‘‘Biden-Harris kabinesi tarihi bir kabine olacak. Tıpkı Amerika’ya benzeyen bir kabine olacak. Kapılar açan ve sınırları kaldıran, bu ülkenin tüm yeteneklerine tam kapsamlı erişimi olan bir kabine olacak’’diye konuştu.
Kabinesinde sağladığı çeşitlilikle övünen Biden, ‘‘Sürecin sonunda bu kabine Amerikan tarihindeki tüm kabinelerden daha fazla temsil sağlayan bir kabine olacak. Daha önceki kabinelerin hiçbirinin olmadığı kadar beyaz ırktan olmayan ve kadın yer alacak. Sınırları aşanlardan ve ilklerden oluşan bir kabinemiz olacak’’ dedi.
Yeni nesil Demokrat siyasetçilerin öncüsü olarak görülen Buttigieg, 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat adaylar arasında yer alıyordu.
Etkinlikte konuşan Buttigieg de ‘‘Bu adaylığın tarihi öneminin farkındayım. İlk kez bir Amerikan başkanının Senato’ya onaylanması için LGBTQ topluluğu mensubu bir kabine üyesinin adını göndereceğini biliyorum’’ dedi.
Buttigieg, ‘‘Amerikalılar yollar, köprüler, demiryolları ve taşımacılık sistemleri konusunda diğer gelişmiş ülkelerin sahip olduğundan daha azıyla yetinmemeli. ABD öncü olmalı. Bu yönetimle böyle olacağını biliyorum’’ diye konuştu.
Indiana eyaletinin South Bend kentinde 2012-2020 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Buttigieg, 3 Kasım seçimleri öncesinde Demokrat Parti içindeki başkan adaylığı yarışının sürpriz isimlerinden biriydi. Buttigieg, ABD’nin önde gelen ilk eşcinsel başkan aday adayıydı.
Buttigieg, seçim yarışından Mart ayındaki Demokrat Parti ön seçimlerinden önce çekilmiş ve daha sonra Joe Biden’a destek vermişti.
Biden ise 38 yaşındaki Buttigieg’i hayatını kaybeden oğlu Beau’ya benzetmiş, “Bana göre bu bir erkeğe ya da kadına yapabileceğim en büyük övgü. Beau gibi onun duruşu da dimdik” demişti.
Demokrat Parti’nin ön seçim yarışı sırasında Buttigieg, siyah Amerikalı aktivistler tarafından eleştirilmişti. Buttigieg belediye başkanlığı sırasında South Bend’deki sistemli ırkçılıkla mücadele etmemekle, polis teşkilatında çeşitliliği sağlamamakla ve siyahları ülke ekonomisinin yeniden canlandırılması çabalarına dahil etmemekle suçlanmıştı. Kentte bir siyahın polis tarafından vurularak öldürülmesi de eleştirilerin hedefi olmasına neden olmuştu.
Eski Deniz Kuvvetleri muharibi olan Buttigieg, Afganistan’da bir süre görev yapmıştı.
20 Ocak’ta başkanlık görevini Donald Trump’tan devralacak Joe Biden, ABD’de büyük altyapı yenilikleri yapmak için milyarlarca dolar harcama sözü verdi.
Ulaştırma Bakanı olarak Buttigieg ülkenin otoyol ve toplu taşıma sistemleriyle uçak ve trenlerinden sorumlu isim olacak.
Ayrıca 550 bin elektrikli araç şarj istasyonu oluşturulmasını, yüksek hızlı demiryolu ile diğer yeşil projelerin hayata geçirilmesini denetleyecek ve Kongre’yi bu yeni harcamalara ödenek bulması için ikna edecek.
Uzmanlara göre Kongre’nin ulaştırma alanında yapılan harcamaları karşılayabilmesi için gelecek beş yılda yaklaşık 107 milyar dolar sağlaması gerekiyor.