Biden: ‘‘Buttigieg ABD Siyasetinde Yeni Bir Soluk’’

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden, Indiana eyaletinin South Bend kenti eski belediye başkanı 38 yaşındaki Pete Buttigieg’i resmen Ulaştırma Bakanı adayı olarak gösterdi. Delaware eyaletinin Wilmington kentinde bir etkinlikle Buttigieg’in adaylığını açıklayan Biden, ‘‘O tanıyabileceğiniz en zeki ve alçakgönüllü insanlardan biri’’ dedi.

Buttigieg, Senato tarafından onaylanması halinde ABD’deki ilk eşcinsel bakan olacak.

Biden, Buttigieg’i, ‘‘Ülkenin kalbinden bir belediye başkanı, uzman yönetici, gönlü zengin bir politikacı, savaş muharibi, belediye başkanı olduğu dönemde Afgansitan’da görevlendirilen bir istihbarat yetkilisi… Eski politikaları aşmaya kararlı, yeni fikirlerle gelen, yeni bir ses’’ diye tarif etti.

Biden, ‘‘Biden-Harris kabinesi tarihi bir kabine olacak. Tıpkı Amerika’ya benzeyen bir kabine olacak. Kapılar açan ve sınırları kaldıran, bu ülkenin tüm yeteneklerine tam kapsamlı erişimi olan bir kabine olacak’’diye konuştu.

Kabinesinde sağladığı çeşitlilikle övünen Biden, ‘‘Sürecin sonunda bu kabine Amerikan tarihindeki tüm kabinelerden daha fazla temsil sağlayan bir kabine olacak. Daha önceki kabinelerin hiçbirinin olmadığı kadar beyaz ırktan olmayan ve kadın yer alacak. Sınırları aşanlardan ve ilklerden oluşan bir kabinemiz olacak’’ dedi.