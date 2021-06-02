Biden: Büyük uluslar karanlık sayfalarıyla yüzleşir

yıldönümünde burada düzenlenen törene katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa'da yüzlerce siyah ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin 100. yıldönümünde burada düzenlenen törene katılılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da yüzlerce siyah Amerikalının beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. ABD Başkan Joe Biden, Tulsa'da 1921'de öldürülen siyah ABD'liler için düzenlenen anma törenlerine katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Biden yaptığı konuşmada, "Burada olanların tarihi çok uzun süre sessizce anlatıldı" diyerek "yaraların ancak gerçeklerle iyileştirilebileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı, Amerikalıları Tulsa kentindeki katliamdan 100 yıl sonra ülkenin geçmişindeki ırkçılıkla yüzleşmeye çağırdı. Biden "Büyük ulusların yaptığı budur. Karanlık sayfalarıyla yüzleşirler" dedi.

Irkçı nefretin, ABD'deki yasaları ve kültürü şekillendirdiğini belirten Joe Biden, "Bunların hiçbiri olmamış ve bugün bizi etkilemiyormuş gibi davranarak kendimize kötülük yapıyoruz" dedi. Biden, Amerikan gizli servislerine göre aşırı sağcı terörün ABD için en büyük tehdidi oluşturduğunu vurguladı.