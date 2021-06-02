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Biden: Büyük uluslar karanlık sayfalarıyla yüzleşir

02.06.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa'da yüzlerce siyah ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin 100.

Biden: Büyük uluslar karanlık sayfalarıyla yüzleşir

yıldönümünde burada düzenlenen törene katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa'da yüzlerce siyah ABD'linin beyazlar tarafından katledilmesinin 100. yıldönümünde burada düzenlenen törene katılılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa'da yüzlerce siyah Amerikalının beyazlar tarafından katledilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. ABD Başkan Joe Biden, Tulsa'da 1921'de öldürülen siyah ABD'liler için düzenlenen anma törenlerine katılarak, Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Biden yaptığı konuşmada, "Burada olanların tarihi çok uzun süre sessizce anlatıldı" diyerek "yaraların ancak gerçeklerle iyileştirilebileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı, Amerikalıları Tulsa kentindeki katliamdan 100 yıl sonra ülkenin geçmişindeki ırkçılıkla yüzleşmeye çağırdı. Biden "Büyük ulusların yaptığı budur. Karanlık sayfalarıyla yüzleşirler" dedi.

Irkçı nefretin, ABD'deki yasaları ve kültürü şekillendirdiğini belirten Joe Biden, "Bunların hiçbiri olmamış ve bugün bizi etkilemiyormuş gibi davranarak kendimize kötülük yapıyoruz" dedi. Biden, Amerikan gizli servislerine göre aşırı sağcı terörün ABD için en büyük tehdidi oluşturduğunu vurguladı.

Biden, Tulsa'daki ırkçı saldırının "karanlığa gizlendiğinden" ve çok uzun süre gizli tutulduğundan şikayet etti. "Amerikalı kardeşlerim, bu bir isyan değildi. Bu bir katliamdı. Tarihimizin en kötülerinden biriydi" dedi. "Karanlık çok şey saklayabilir ama hiçbir şeyi silemez" diye konuştu.

Biden, 1 Haziran 1921'de Tulsa'daki katliamın hayatta kalan son üç tanığıyla da bir araya geldi.

Ne olmuştu?

Ülke tarihinin en kanlı ırkçı olaylarından biri olarak anılan Tulsa Katliamı, Tulsa kentinde 31 Mayıs 1921'de genç bir siyah Amerikalının, beyaz bir kadına tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla patlak verdi. Haberin gazetelerde duyurulmasının ardından mahkeme binası önünde beyaz ve siyahlardan oluşan kalabalık karşı karşıya geldi. Ertesi sabah Greenwood semtinde beyazlar siyahları vurdu, bin 200 evi ateşe verdi, kilise ve okullara saldırdı, dükkanları yağmaladı. Olaylar sırasında 300'e yakın siyahi hayatını kaybetti.

afp,epd,Reuters/ MK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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