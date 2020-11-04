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Biden cephesinden mahkeme çıkışı: Avukatlarımız hazır

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

ABD'de oy sayım işlemini Yüksek Mahkeme'ye taşıma çağrısı yapan Donald Trump'a rakibi Biden'ın ekibinden yanıt geldi. Biden cephesi, "Trump mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak" dedi.

Biden cephesinden mahkeme çıkışı: Avukatlarımız hazır

ABD’de Başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemi devam ederken, adaylar Joe Biden ve Donald Trump’tan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Biden’ın ardından Beyaz Saray’da kameralar karşısına geçen Trump, seçime hile karıştığını iddia ederken, “Bir grup mutsuz insan bana oy veren milyonlarca insanı mağdur etmeye çalışıyor. Yüksek mahkemeye gitmeyi planlıyorum” dedi.

‘ÖNÜNE GEÇECEĞİZ’

Trump’ın bu sözleri üzerine Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın avukatları adeta hazır ola geçti.

Biden’ın seçim ofisinden Jen O’Malley Dillon yaptığı açıklamada, “Başkan tehdidini gerçekleştirerek oyların düzgün bir şekilde sayımını durdurmak üzere mahkemeye giderse bunun önüne geçmek için avukatlarımız hazır bekliyor olacak” diye konuştu.

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