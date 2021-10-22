HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Biden Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıkladı

Biden Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıkladı

22.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin bu konuda yılladır süren politikasını terk ederek, Çin’in Tayvan’a saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını söyledi.

Biden Çin’in saldırması durumunda Tayvan’ı savunacaklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin bu konuda yılladır süren politikasını terk ederek, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunacaklarını söyledi.

Biden bir soru üzerine "ABD'nin bu yönde bir taahhüdü bulunuyor" dedi.

Açıklamanın ardından bazı basın kuruluşlarına konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise bu açıklamanın politikada bir değişim anlamına gelmediğini belirtti.

Tayvan da Çin'e karşı tutumlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

ABD yasaları, Tayvan'ın kendisini savunmasına yardım etmesini zorunlu kılıyor.

Fakat ABD yönetimi, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ne yapacakları konusunda bilinçli olarak muğlak açıklamalar yapıyordu.

Bu politikaya "stratejik muğlaklık" deniyordu.

Biden ve Beyaz Saray neler söyledi?

Biden bugün CNN'in düzenlediği bir etkinlikte bir katılımcıdan gelen, Çin'in askeri gelişimine karşı neler yapacakları ve Tayvan'ı koruyup korumayacakları sorusu üzerine "Evet, evet. Askeri gelişimleri konusunda ise endişelenmeye gerek yok çünkü Çin de, Rusya da, dünyanın geri kalanı da, tarihin en güçlü ordusuna sahip olduğumuzu biliyor" dedi.

Bu yanıtın ardından CNN sunucusu Anderson Cooper da Çin'in saldırısı durumunda Tayvan'ı koruyup korumayacaklarını tekrar sordu.

Biden da "Evet, bu yönde bir taahhüdümüz bulunuyor" dedi.

Bunun ardından bazı basın kuruluşlarına demeç veren bir Beyaz Saray sözcüsü ise bu açıklamanın ABD politikalarında bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

Fakat bu ilk defa olmuyor. Biden Ağustos ayında da aynı açıklamayı yapmış, ardından Beyaz Saray'dan benzer bir açıklama gelmişti.

Tayvan ve Çin nasıl yanıt verdi?

Tayvan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada baskılara boyun eğilmeyeceği, destek alındığında da "hesapsızca hamle yapılmayacağı" belirtildi.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Xavier Cheng "Tayvan kendisini savunma konusunda kararlı" dedi ve Biden'ın Tayvan'a desteğinin çok sağlam olduğunu ekledi.

Çin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Fakat Biden'ın açıklamasından önce Çin'in BM Temsilcisi Zhang Jun "ABD tehlikeli adımlar atıyor, Tayvan Körfezi'nde durumu tehlikeli bir noktaya taşıyor" demişti.

Çin'in Tayvan hava savunma sahasına savaş uçaklarını göndermesinin ardından son haftalarda bölgede gerilim yükselmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var22 yıl önce çobanlık yapmaya geldi, çiftlik sahibi oldu! 850 hayvanı var
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Fransa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarında rekor artış: 100 euro yardım yapılacakFransa'da akaryakıt ve doğal gaz fiyatlarında rekor artış: 100 euro yardım yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Sosyal medya cinayeti! Yakınları görünce sinir krizi geçirdi

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Putin: Erdoğan haklı! Rusya kandırıldı

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

Şoke eden ifşa! Yasak aşk böyle ortaya çıktı

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

"Şişmanlarla görüşmek istemiyorum" demişti! Olay yanıt

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Açığa alındı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.