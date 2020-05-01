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Biden Cinsel Saldırı İddialarını Yalanladı: “Asla Böyle Bir Şey Olmadı”

01.05.2020 19:29 | Son Güncelleme

Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden, hakkındaki cinsel saldırı iddialarına ilk kez cevap verdi. Biden, 1990’lı yıllarda Senatör olduğu dönemde ofisinde çalışan bir asistanının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını kesin bir dille iddiaları yalanladı, “Asla böyle bir şey olmadı” dedi

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Partili Joe Biden, hakkındaki cinsel saldırı iddialarına ilk kez cevap verdi. Biden, 1990’lı yıllarda Senatör olduğu dönemde ofisinde çalışan bir asistanının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını kesin bir dille iddiaları yalanladı, “Asla böyle bir şey olmadı” dedi.

Joe Biden’ın Senatör olduğu yıllarda ofisinde çalışan Tara Reade adlı bir kadın, uluslararası haber ajanslarına verdiği röportajlarda cinsel saldırı iddialarını ayrıntılarıyla gündeme getirmiş, hatta 1993 yılında ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu iddia etmişti.

MSNBC’de yayınlanan Morning Joe programına katılan Biden, “Kesinlikle böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyorum” dedi. Biden, Tara Reade’in ilgili makamlara şikayette bulunduğu iddiaları için de Ulusal Arşiv’den böyle bir kaydın olup olmadığının belirlenmesini isteyeceğini söyledi.

Joe Biden, “Eski çalışan 1993 yılında şikayette bulunduğunu söylüyor. Ama elinde bunun bir kaydı yok. Delaware Üniversitesi’ne bağışladığım Senato yıllarımdan belgeler, personel dosyalarını kapsamıyor” ifadelerini kullandı. Bu tür şikayet bildirimlerinin yalnızca Ulusal Arşiv’de olabileceğini söyleyen Biden, “Kayıtlar orada tutuluyor” dedi.

Cumhuriyetçiler, Biden hakkındaki iddiaların üzerine gidiyor

Başkan Donald Trump’ın seçimler öncesinde riskli olan siyasi konumundan endişe duyan Cumhuriyetçiler, Biden hakkındaki cinsel saldırı iddialarını, Demokratlar’ı yalnızca muhafazakarlar aleyhinde bu tür iddiaları gündeme getiren kadınları savunan taraf olarak göstermek amacıyla kullanıyor.
Cumhuriyetçiler, daha önce Trump hakkında gündeme getirilen çok sayıda cinsel saldırı iddiasına dikkatleri yeniden çekebilecek olmasına rağmen, Biden hakkındaki iddiaların üzerine gitmeyi sürdürüyor.

Demokratlarsa bir yandan cinsel saldırı iddialarını dile getiren kadınların anlattıklarını doğrulamaya çalışırken, diğer yandan parti içinde pek çok kişi tarafından en önemli seçim olarak görülen bu başkanlık seçimlerinde liderleri olacak kişinin arkasında duruyor.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri, çok sayıda kadının cinsel saldırı iddialarını kamuoyuna açıkladığı, siyasetten eğlence dünyasına önemli isimlere dava açıldığı MeToo hareketi dönemine denk gelen ilk başkanlık yarışı olma özelliğini taşıyor.

Kadınlar, Demokrat Parti için kilit bir seçmen kitlesi. Joe Biden da kadınlar konusunda hem olumlu hem de olumsuz bir sicile sahip. Senatör olduğu dönemde Kadına Karşı Şiddet Yasası’nı yazan Joe Biden, 1991’de Anayasa Mahkemesi yargıcı adayı Clarence Thomas’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden Anita Hill’in ifade sürecine ilişkin ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

2020 seçim kampanyasını başlatmadan önceyse bazı kadınların “rahatsız edici fiziksel temas” suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Biden, bu davranışı sebebiyle özür dilemişti.

2020 seçimi sürecinde kadın bir başkan yardımcısı adayıyla yarışa gireceğini açıklayan Joe Biden, söz konusu adayı belirleme çalışmalarına da başladı. Ancak hakkındaki cinsel saldırı iddiası, adı geçen kadın adayları da zor durumda bıraktı.

Georgia eyaletinin eski Demokrat Partili vali adayı Stacey Abrams, New York Times’ın konuyla ilgili araştırma haberinin Biden’ı akladığını savunarak, “Ben Joe Biden’a inanıyorum. Kadınlar seslerinin duyulmasını hak ediyor, ancak bu iddiaların güvenilir kaynaklarca soruşturulması gerektiğini de düşünüyorum” demişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Perşembe günü yaptığı açıklamada Joe Biden’ın arkasında durdu. CNN televizyonuna konuşan Pelosi, iddianın Joe Biden’ın ilgilenmesi gereken bir mesele olduğunu söylemekle birlikte, Demokrat Partili siyasetçinin verdiği yanıttan memnun olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetçiler’den Demokratlar’a “çifte standart” suçlaması

Konuyla ilgili ilk kez Perşembe günü konuşan Başkan Donald Trump, Joe Biden’ın iddialara yanıt vermesi gerektiğini söylemişti. Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları yüzünden Anayasa Mahkemesi yargıcı adaylığı tartışma yaratan, ancak daha sonra yargıç koltuğuna oturan Brett Kavanaugh sürecini hatırlatan Trump, “Yapılan muamele ülke için utanç verici” demişti.
Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komisyonu Sözcüsü Steve Guest de, Demokratlar’ı “çifte standartla” suçladı. Guest, “Sol ve medyadaki müttefikleri Cumhuriyetçiler için ayrı, Joe Biden gibi Demokratlar için ayrı standart uyguluyor” eleştirisinde bulundu.

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