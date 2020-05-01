Biden Cinsel Saldırı İddialarını Yalanladı: “Asla Böyle Bir Şey Olmadı”

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump’ın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılan Demokrat Partili Joe Biden, hakkındaki cinsel saldırı iddialarına ilk kez cevap verdi. Biden, 1990’lı yıllarda Senatör olduğu dönemde ofisinde çalışan bir asistanının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını kesin bir dille iddiaları yalanladı, “Asla böyle bir şey olmadı” dedi.

Joe Biden’ın Senatör olduğu yıllarda ofisinde çalışan Tara Reade adlı bir kadın, uluslararası haber ajanslarına verdiği röportajlarda cinsel saldırı iddialarını ayrıntılarıyla gündeme getirmiş, hatta 1993 yılında ilgili kurumlara bildirimde bulunduğunu iddia etmişti.

MSNBC’de yayınlanan Morning Joe programına katılan Biden, “Kesinlikle böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyorum” dedi. Biden, Tara Reade’in ilgili makamlara şikayette bulunduğu iddiaları için de Ulusal Arşiv’den böyle bir kaydın olup olmadığının belirlenmesini isteyeceğini söyledi.

Joe Biden, “Eski çalışan 1993 yılında şikayette bulunduğunu söylüyor. Ama elinde bunun bir kaydı yok. Delaware Üniversitesi’ne bağışladığım Senato yıllarımdan belgeler, personel dosyalarını kapsamıyor” ifadelerini kullandı. Bu tür şikayet bildirimlerinin yalnızca Ulusal Arşiv’de olabileceğini söyleyen Biden, “Kayıtlar orada tutuluyor” dedi.