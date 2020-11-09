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Biden Corona Mücadele Ekibini Açıkladı

09.11.2020 21:02 | Son Güncelleme

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, geçiş süreci döneminde çalışmalar yapacak 13 bilimadamından oluşan danışman kurulunu açıkladı

Biden Corona Mücadele Ekibini Açıkladı

ABD’de resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Joe Biden, Corona salgınıyla mücadele kapsamında geçiş sürecinde görev yapacak danışman kurulunu açıkladı. “Aşı sürecine bilim yön vermeli” diyen Biden, Amerikalılar’a maske takmaları çağrısında bulundu.

Tartışmalı ve hukuki itirazlarla geçen seçim sürecinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerin galibi olarak açıklanan Joe Biden, Cumartesi günü yaptığı zafer konuşmasında ilk günden itibaren Corona virüsü salgınının kontrol altına alınması amacıyla harekete geçeceklerinin mesajını vermişti.

“Karanlık kış” uyarısı

Görevi devralana kadar geçiş süreci döneminde bilimadamlarından oluşan bir danışman kurulu açıklayan Joe Biden, ABD’de vaka sayısının 10 milyonu geçtiğine ve son dönemde hem virüs yüzünden can kayıplarının hem de hastaneye kaldırılanların sayısının arttığına dikkat çekti.

ABD’yi karanlık bir kışın beklediği öngörüsünü yineleyen Joe Biden, virüsle mücadelede cesur adım atılması gerektiğini belirtti.

Biden’dan Amerikalılar’a maske çağrısı

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, Corona virüsüne karşı geliştirilen aşının geniş kapsamlı klinik deneylerinden başarılı veri elde eden ilk ilaç firmaları olmuş, yapılan açıklamada, geliştirilen aşının güvenliğine ilişkin ciddi kaygı yaratacak bir bulgunun şimdilik söz konusu olmadığı, aşının acil kullanım ruhsatı alması için bu ay içinde Amerikan makamlarına başvuru yapılmasının beklendiği kaydedilmişti.

Halkın güveninin sağlanması amacıyla aşı onay sürecine bilimin yön vermesi gerektiğini söyleyen Joe Biden aşı konusunda gelen bu habere değinerek, “Bugün aşı konusunda gelen olumlu haber şu gerçeği değiştirmiyor: “Maske salgın karşısında en önemli silah. Komşunuz için takın, kendiniz için takın. Maske siyasi bir mesaj değil. Kime oy verdiğiniz önemli değil. Maske takarak binlerce hayat kurtarabiliriz. Demokrat ya da Cumhuriyetçi değil, tüm Amerikalılar’ın hayatını kurtarabiliriz” dedi.

Joe Biden’ın bugün açıkladığı 13 üyeden oluşan bilimsel danışman kurulunun eş-başkanları, ABD’nin Kamu Sağlığı Hizmetleri eski Başkanı Dr. Vivek Murthy ve ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Komiseri Dr. David Kessler ve Yale Üniversitesi dekan yardımcısı Dr. Marcella Nunez-Smith.

Joe Biden ve Kamala Harris’in geçiş süreci dönemi için açtıkları internet sayfasında Corona virüsüyle mücadele kapsamında yedi aşamalı bir plan yer alıyor.

Plan kapsamında, tüm Amerikalılar için düzenli, güvenilir ve ücretsiz test yapılması, aşı ve tedavi bulunduğunda bunların etkili ve hakkaniyetli şekilde dağıtımının yapılması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter'dan Pfizer'in aşı çalışmalarından gelen olumlu haberi paylaştı. Büyük harflerle "Borsa çok yükseldi, yakında aşı geliyor. Yüzde 90 etkili olduğu belirtiliyor. Harika bir haber" diye yazdı.

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