Biden Corona Virüsünün Kökenlerinin Araştırılmasını İstedi

ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19'a neden olan Corona virüsünün kökenini belirlenmesi emri verdi. Biden, ABD istihbarat kurumlarının potansiyel olarak Çin'de bir laboratuvar kazası olasılığı da dahil olmak üzere farklı teorileri değerlendirdiğini söyledi.

Başkan Joe Biden, COVID-19'a neden olan Corona virüsünün ilk olarak enfekte bir hayvanla insan temasından mı yoksa laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda ABD istihbarat topluluğunun ikiye ayrıldığını kaydetti.

Biden, salgının kökenleri hakkında daha fazla soruşturma çağrısında bulunduğunu açıkladı.

ABD istihbaratının iki farklı senaryoyu da incelediğini belirten Biden, yetkililerin mevcut sonuçlara güvenlerinin düşük olduğunu ve hangi senaryonun daha yüksek ihtimal olduğu konusunda bölündüğünü söyledi.

Biden, "İstihbarat topluluğundan, bizi kesin bir sonuca yaklaştırabilecek bilgileri toplama ve analiz etme çabalarını iki katına çıkarmasını ve 90 gün içinde bana rapor vermelerini istedim. Bu raporun bir parçası olarak, Çin'e yönelik belirli sorular da dahil olmak üzere gerekli olabilecek daha fazla alanda soruşturma talep ettim’’ dedi.