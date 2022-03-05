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Biden da "Hepsini bulup el koyacağız" demişti! İtalya'dan yeni hamle! Rus milyarderin 65 milyon avroluk yatı...

05.03.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla AB ve ABD’nin Rus oligarklara yönelik yaptırım kararlarının ardından İtalya harekete geçti. İtalya, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş sebebiyle AB tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya’nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov’a ait 65 milyon avroluk lüks yata el koydu. ABD Başkanı Joe Biden da daha önce yaptığı bir açıklamada “Avrupalı ortaklarımız gibi yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup el koyacağız.” demişti.

Biden da "Hepsini bulup el koyacağız" demişti! İtalya'dan yeni hamle! Rus milyarderin 65 milyon avroluk yatı...

AB ve ABD'nin Rus oligarklara yönelik yaptırım kararının yankıları sürüyor. Son hamle ise İtalya'dan geldi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB'nin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder iş adamı Aleksey Mordaşov'un, Imperia'da demirli 65 milyon avro değerindeki "Lady M" isimli lüks yatına İtalyan mali polis ekiplerince el konulduğu belirtildi.

PUTİN'E YAKINLIĞIYLA BİLİNDİĞİ İFADE EDİLDİ

2021 sonu itibarıyla tahmini 23 milyar dolar civarında kişisel serveti bulunan Mordaşov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilindiği ifade edildi.

Mordaşov'un yatına, İtalyan mali polisinin el koyduğu haberlerini, İtalya Başbakanlığı kaynakları da teyit etti.

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da akşam saatlerinde bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, "İtalya, ilerleyen saatlerde Rus oligarklara ait yaklaşık 140 milyon avroluk mal varlığına el koymaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığından gün içinde yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına yönelik saldırganlığı dolayısıyla AB tarafından kabul edilen mali yaptırımların uygulanmaya başlanacağı belirtilmişti.

BIDEN DA "EL KOYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, "ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup bunlara el koyacağız." ifadesini kullanmıştı. (AA)

ABD'den Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim! Yatlar, jetler ve gayrimenkuller...ABD'den Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim! Yatlar, jetler ve gayrimenkuller...


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Rusya Ukrayna Joe Biden
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