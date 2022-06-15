Biden: “Daha Az Karla Daha Çok Petrol Üretin”

Başkan Joe Biden bugün ABD petrol rafinerilerine daha fazla benzin ve motorin üretme çağrısı yaptı. Biden, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında, Amerikalılar rekor seviyede yüksek benzin fiyatlarıyla mücadele ederken, rafinerilerin karlarının üç katına çıktığını söyledi.

Başkan Biden, yedi petrol rafinerisine yazdığı mektupta, "Ailelerin karşı karşıya olduğu kriz, derhal harekete geçmeyi gerektiriyor. Şirketlerinizin, krizi ele alan somut, kısa vadeli çözümler getirmek için yönetimimle birlikte çalışması gerekiyor" dedi.

Ülke çapında benzin fiyatları ortalama olarak galon başına yaklaşık 5 dolar. Bu durum birçok Amerikalı için ekonomik bir yük ve ara seçimlere giden Demokratlar için siyasi bir tehdit oluşturuyor. ABD ekonomisinin Corona virüsü pandemisinden kurtulmasıyla geçen yıl hızlanmaya başlayan enflasyondaki artış, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesi ve küresel emtia piyasalarını altüst etmesinin ardından enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla son aylarda daha da hızlandı.

Hükümet Cuma günü, tüketici fiyatlarının bir yıl öncesine göre yüzde 8,6 oranında arttığını açıkladı. Bu 40 yıldan uzun bir süredeki en yüksek artış.

Biden’ın petrol üreticilerine gönderdiği mektupta, petrolün en son Mart ayında mevcut varil fiyatı olan 120 dolara yaklaştığı sırada, fiyatların galon başına ortalama 4,25 dolar olduğunu belirtiliyor. Mektupta, yalnızca birkaç ay içinde ortalama benzin fiyatlarındaki 75 sentlik farkın hem rafineri kapasitesi eksikliğini hem de "şu anda kaydedilen en yüksek seviyelerinde olan" karları yansıttığı belirtiliyor.

Biden bu durumu, rafinerilerin "savaş zamanı"nın neden olduğu belirsizliklerden yararlanması olarak görüyor. Kurumsal açgözlülüğün daha yüksek fiyatlara katkıda bulunduğuna dair mesajı birçok ekonomist arasında tartışmalı olsa da bu iddianın seçmenlerde yankı uyandırabileceği belirtiliyor.

Bazı liberal milletvekilleri, yüksek enflasyon nedeniyle şirket karlarını azaltmayı önerdi. Vermont'tan bağımsız Senatör Bernie Sanders, Mart ayında şirketlerin pandemi öncesi ortalamalarını aşan karlar için yüzde 95 oranında vergi ödemelerini önerdi.

Başkan Biden, Cuma günü yaptığı bir konuşmanın ardından ExxonMobil'in "bu yıl Tanrı'dan daha fazla para kazandığını" söyleyerek, bu durumu potansiyel olarak Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini resesyona sürükleyebilecek küresel bir krizin ortasında vurgunculuk olarak gördüğünü sert bir şekilde dile getirdi. ExxonMobil ise bu eleştirilere, petrol üretimi ve rafinaj kapasitesini arttırmaya yönelik planlanan yatırımları hakkında yönetimi zaten bilgilendirdiğini söyleyerek yanıt verdi.

Biden'ın mektubunda, "Amerikan halkının ve ailelerinin yaşadığı yoğun mali sıkıntının başlıca sorumlusunun (Rusya Cumhurbaşkanı) Vladimir Putin olduğuna şüphe yok" deniyor. Mektupta, "Ancak benzin fiyatlarını galon başına 1,70 dolardan fazla arttıran bir savaşın ortasında, tarihsel olarak yüksek rafineri kar marjları bu acıyı daha da kötüleştiriyor" ifadesi yer alıyor.

Mektupta, yönetimin "yakın vadede rafineri kapasitesini ve üretimini arttırmak ve bu ülkenin her bölgesine uygun şekilde tedarik edilmesini sağlamak için tüm makul ve uygun Federal Hükümet araçlarını ve acil durum yetkililerini kullanmaya" hazır olduğu belirtiliyor. Mektup, Biden'ın ABD stratejik rezervinden petrol piyasaya sürdüğünü ve etanolle harmanlama standartlarını arttırdığını, ancak hiçbir eylemin fiyatlar üzerinde kalıcı bir aşağı yönlü baskı oluşturmadığını belirtiyor.

Başkan’ın yazdığı mektubun alıcıları Marathon Petroleum, Valero Energy, ExxonMobil, Phillips 66, Chevron, BP ve Shell şirketleri.

Biden ayrıca, Enerji Bakanı Jennifer Granholm'u acil bir toplantı düzenlemesi ve enerji sektöründen belirlenen federal bir danışma grubu olan Ulusal Petrol Konseyi ile istişare etmesi için yönlendirdi.

Biden, her şirketten pandeminin başladığı 2020'den bu yana rafineri kapasitesindeki herhangi bir düşüşü Granholm'a açıklamasını istiyor. Ayrıca, şirketlerin "rafine ürünü pazara sunmak için nakliye önlemleri de dahil olmak üzere, önümüzdeki aylarda acilen envanter, fiyat ve rafinaj kapasitesi sorunlarını ele alacak her türlü somut fikri" ortaya koymasını istiyor.

Bununla birlikte, ne kadar daha fazla kapasite eklenebileceği konusunda sınırlamalar olabilir. ABD Enerji Bilgi Diaresi Cuma günü yaptığı açıklamada, "rafineri kullanımının bu yaz iki kez aylık ortalama yüzde 96'lık bir düzeye ulaşacağını ve rafinerilerin sürekli olarak sürdürebileceklerinin üst sınırlarına yakın bir düzeye ulaşacağını" tahmin ediyor.

Mektupta, pandeminin başlamasından bu yana dünya genelinde günde yaklaşık 3 milyon varil rafineri kapasitesinin devre dışı kaldığı belirtiliyor. ABD'de rafinaj kapasitesi 2020'de günde 800 bin varilden fazla düştü.

