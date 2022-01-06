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Biden'dan 6 Ocak mesajı: Böyle bir sahne hiç görülmemişti

06.01.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının yıl dönümünde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti." diye konuştu. Biden'ın konuşmasında Trump'ın adını hiç geçirmemesi dikkat çekti.

Biden'dan 6 Ocak mesajı: Böyle bir sahne hiç görülmemişti

Biden, Kongre binasındaki konuşmasında, "1 yıl önce bugün, bu kutsal mekan ve demokrasimiz saldırı altındaydı. İnsanların iradesi saldırı altındaydı. Anayasamız en önemli tehditlerden biriyle karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile demokratik düzenin yeniden sağlandığına işaret eden Biden, baskın esnasında başkanlık koltuğunda oturan Trump'a değindi.

ADINI HİÇ GEÇİRMEDİ

Biden, Trump'ın adını zikretmeyerek kendisinden sürekli "eski başkan" olarak bahsettiği konuşmasında, "Tarihimizde ilk defa seçimi kaybeden bir başkan, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesini önlemeye çalıştı, bir grup kalabalık Kongreye ulaştı. Ancak onlar başarılı olamadı." dedi.

Kongre'de 6 Ocak günü, Konfederasyon bayrağı açıldığını söyleyen Biden, "Böyle bir sahne İç Savaş zamanında bile görülmemişti." diye konuştu.

Biden, 6 Ocak'ta birçok "utanç verici" olayın gerçekleştiğine işaret ederek, "O gün görmediğimiz tek şey eski başkandı. Eski başkan o gün Beyaz Saray'da Oval Ofisin yanındaki yemek odasında oturdu ve olan biteni saatlerce televizyondan izledi. Polislerin hayatı tehlike altındaydı, milletin başkenti kuşatma altındaydı. Bunu yapanlar bir grup turist değildi, ortada silahlı bir ayaklanma vardı." diye konuştu.

Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını yaymasının Kongre baskınına yol açtığını belirten Biden, "O kişi sadece eski bir başkan değildi, yenilmiş bir eski başkandı." ifadelerini kullandı. (AA)

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