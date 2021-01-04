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  4. Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı

Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı

04.01.2021 22:02 | Son Güncelleme:
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Biden'dan BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır'a küresel iş birliği mesajı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri" için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

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